Marley reveló el drama que vivió con la mamá subrogante de Milenka y las redes estallaron

Y tras confiar que viajó antes de tiempo porque esta mujer le había contado que sus dos hijos varones habían nacido dos semanas antes de lo previsto, explicó que empezó con el trabajo de parto "a las siete de la tarde y a las tres de la mañana nació Milenka".

Al tiempo que agregó que como "era el fin de semana antes de Año Nuevo, el hospital estaba medio vacío. Tardaron mucho en encontrar al anestesista, no había nadie”. Fue allí que confió que con el paso de las horas el trabajo de parto se fue complicando cada vez más, por lo que el médico sugirió intervenir con una herramienta especial para facilitar el nacimiento.

“Había mucho sangrado y me habló de un aparato que parece una aspiradora para acelerar el momento. Yo quería que fuera un parto natural”, reconoció y recordó que el obstetra esperó algo más de una hora y tras explicarle que la beba no estaba bien acomodada en el canal de parto, Marley aceptó la utilización de aquel dispositivo. “Milenka nació dormida. No lloraba”, reveló.

“Me senté sin la remera, la apoyé sobre el pecho y empezó un momento de unión que es eterno. Ella es súper buena onda”, concluyó Marley expresando así el indescriptible amor que un padre/madre siento por sus hijos.

Ángel de Brito reveló cómo será el futuro de Marley en Telefe

El conductor Ángel de Brito reveló a fines de marzo qué programa animará Alejandro 'Marley' Wiebe en Telefe tras las denuncias que recibió.

A través de su cuenta de X, el presentador de LAM (América TV) anticipó: "En unos días, Telefe anunciará que Marley conducirá Survivor Famosos".

TW Angel de Brito sobre Marley en Telefe 2025.jpg

Además, detalló que el reality de supervivencia "se grabará en agosto" y explicó que "se está evaluando la locación y la lista de celebrities". La temporada anterior se había grabado en Capurganá, una isla ubicada en Colombia, cerca de Panamá.

Semanas atrás, la panelista Andrea Taboada había informado en Intrusos (América TV) que el canal de las pelotitas estaba pensando para Marley "un programa de juegos". Están "entre dos formatos: uno sería un histórico de los 35 años de Telefe y el otro, un nuevo formato europeo", había detallado.