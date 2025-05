El gesto letal que marca un punto de no retorno entre Daniela Celis y Thiago Medina: "Está todo podrido"

Desde la cuenta de LAM (@elerjercitodelam) en X advirtieron un detalle que marca que la separación es definitiva y no hay posibilidad de retorno.

En el posteo del programa de Ángel de Brito mostraron que Daniela Celis y Thiago Medina se dejaron de seguir. “Aca está todo podrido”, escribieron.

Pese a la ruptura, el chico de la Matanza y su pareja aclararon que las cosas están bien entre ellos y seguirán en contacto por el bien de sus hijas, Aimé y Laia.

Thiago Medina anunció su separación de Daniela Celis y dio los dolorosos motivos

En un video que compartió en su cuenta de Instagram, Thiago Medina confirmó que se separó de la madre de sus hijas, Daniela Celis, y no ocultó los motivos detrás de la decisión.

"Dani y yo ya no estamos más juntos. Estamos separados. Nos dimos un tiempo porque no estamos bien últimamente. Yo acá me estoy yendo en la bici donde me mudé. Estoy acá a 15 cuadras de la casa de mis hijas, así las puedo venir a ver todo el tiempo", contó el ex Gran Hermano en el posteo.

Thiago remarcó que la prioridad es el bienestar de sus hijas, Aimé y Laia. "Nosotros nos tenemos que llevar bien por las bebés", enfatizó.

Enseguida, muchos de los seguidores del ex Gran Hermano pensaron que todo era parte de una movida de prensa o acción comercial. Ante el revuelo, el muchacho aclaró: "No es broma".

En sus historias, Thiago mostró su nuevo hogar, que queda muy cerca de la casa de Daniela. "Este es el patio, acá tengo la pile... el pool, una mesa de ping pong, la parrilla, la compu para el stream, un sillón... Es chiquito porque es para mí solo. Es chiquito, pero lindo", cerró.