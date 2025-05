Martín Ku se defendió de la grave denuncia por la polémica propuesta laboral en Rusia: "Condena social"

"Hubo una condena social por lo que se dio, hay unas denuncias y estamos con abogado. No estamos imputados y a pesar de todo nos pusimos a disposición de la Justicia para presentar todas las pruebas, chats y toda la comunicación que tuvimos", dijo el Chino.

"Repudio cualquier hecho delictivo y que la Justicia actúe", dejó en claro. Y sobre su compañero Nicolás Grosman, involucrado también en la polémica promoción y también denunciado, comentó: "Estamos en una situación parecida pero bien porque sabemos que somos inocentes y no tenemos por qué preocuparnos en ese sentido".

En esa línea, Martín Ku se defendió: "Se parten de especulaciones y se asegura un hecho cuando en la realidad la investigación la tiene que hacer la Justicia. Estuvimos allá hace un tiempo y no había nada fuera de lo normal".

"Con esta gente no hablé más desde que volvimos. Nos pidieron subir algún contenido más y no lo hicimos por toda esta situación. Solamente esta acción hicimos", aclaró el ex Gran Hermano, quien confirmó que por este episodio fue desvinculado de Telefe.

Martín Ku y Nicolás Grosman se defendieron tras el revuelo por la promoción de un particular trabajo

Martín Ku y Nicolás Grosman fueron foco de críticas en las redes sociales por promocionar un programa de trabajo en Rusia para chicas de 18 a 22 años y publicaron un mismo comunicado en sus cuentas para responder a los duros cuestionamientos.

“Fuimos convocados por una agencia paga participar en una campaña de promoción internacional. Nos presentaron una propuesta profesional, clara, con objetivos definidos y un contexto que, en todo momento, se mostró como una experiencia educativa y laboral”, expresaron.

Luego, profundizaron:“Aceptamos y cumplimos con nuestra parte como creadores de contenido, mostrando lo que vimos y vivimos viajando a Rusia. En ningún momento fuimos advertidos ni tuvimos conocimiento de ningún tipo de irregularidad”.

“Nuestro rol fue el de comunicar una experiencia desde que lo que se presentó estando allá. No somos parte del programa, no formamos parte de su organización, ni tuvimos acceso a información más allá de lo que cualquier otro visitante puede ver”, remarcaron.

Lo cierto es que la tras publicar la promoción del programa de trabajo, muchos lo calificaron como algo peligroso e incluso algunos llegaron a preocuparse por una presunta red de trata.

“Nos preocupa profundamente que se nos vincule o acuse de algo tan grave. Además, queremos aclarar que el contenido que publicamos fue eliminado por Instagram, no por nosotros. Seguimos disponibles para cualquier aclaración necesaria”, finalizaron.