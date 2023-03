Alicia Keys regresa a Argentina: cuándo y dónde cantará

Alicia Keys es una cantante, compositora, música, productora, ganadora de 15 premios GRAMMY, fundadora de Keys SoulCare, autora de best-sellers del New York Times, productora de cine, televisión y Broadway, actriz consumada, empresaria y una poderosa fuerza en el mundo del activismo. Desde el lanzamiento de su monumental álbum debut de 2001, SONGS IN A MINOR, Keys ha vendido más de 65 millones de discos y ha construido un repertorio sin igual de éxitos y logros. Alicia se ha convertido en la artista femenina de R&B número 1 certificada por la RIAA del milenio con más de 27,5 millones de ventas digitales certificadas en todo el mundo (EE. UU.) y 20 millones de ventas de álbumes (EE. UU.). Lanzó su octavo álbum de estudio, KEYS (Original and Unlocked), un álbum doble, en diciembre de 2021. Un primer vistazo de la nueva música se presentó en la serie documental de YouTube de Alicia titulada, Notado: Alicia Keys The Untold Stories. Alicia lanzó su libro, "More Myself: A Journey" a través de Flatiron Books, que debutó y pasó varias semanas en la lista de libros más vendidos del New York Times. En marzo, lanzó su primera novela gráfica titulada "Girl On Fire" con HarperCollins. Alicia inició su gira mundial ALICIA + KEYS con entradas agotadas en junio de 2022, seguida del lanzamiento de la edición Deluxe de su álbum KEYS, aclamado por la crítica, en agosto. Keys lanzó su primer álbum navideño SANTA BABY el 4 de noviembre, que incluye 4 canciones originales, incluido el sencillo "December Back 2 June".