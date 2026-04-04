Mica Viciconte reveló de qué se disfrazó para cumplirle una fantasía íntima a Fabián Cubero

A pesar de que la experiencia no terminó como esperaba, Mica Viciconte dejó en claro que no le teme a probar cosas nuevas dentro de la pareja. De hecho, remarcó que considera importante salir de la rutina con el paso del tiempo. “Me parece que después de un par de años tenés que jugar un poco. Yo le dije que se ponga un elefantito, esas cosas”, agregó, dejando ver que el humor y la complicidad son claves en su relación.

De esta manera, con su sinceridad habitual, la ex Combate logró convertir una anécdota íntima en un momento descontracturado que no pasó desapercibido.

Mica Viciconte en bikini

Por qué Mica Viciconte no le dice "te amo" a Fabián Cubero

A lo largo del tiempo, Mica Viciconte y Fabián Cubero lograron afianzar una relación que se muestra firme y sin fisuras. Siempre alineados, la pareja no duda en plantarse cuando se trata de resguardar su intimidad y, en reiteradas oportunidades, dejaron en claro que su familia es un territorio en el que terceros no tienen lugar.

En ese contexto de armonía y compañerismo, este verano hubo una confesión de la panelista que no pasó desapercibida entre sus seguidores. Durante una charla con Emilia Attias para Infobae, Mica sorprendió al revelar un aspecto muy particular de su vínculo con el exfutbolista. A pesar del cariño que los une y del tiempo compartido, reconoció que hay una frase que no forma parte de su dinámica cotidiana.

Embed

“No le digo te amo a Fabián”, expresó sin rodeos, dejando en evidencia una postura que, lejos de ser casual, responde a una convicción personal muy marcada. Luego profundizó en su mirada sobre el amor y explicó qué es lo que realmente valora dentro de una relación: “Prefiero que antes que me digan te amo, me demuestren el amor con hechos. No quiero que me llenen de viajes, pero sí que me ceben un mate y que estén presentes”.

Lejos de generar conflicto, esta forma de ver las cosas también fue tema de conversación dentro de la pareja. La propia Viciconte recordó cómo reaccionó Cubero en su momento y cómo lograron encontrar un punto de acuerdo: “Fabi, pobre, me decía te amo y yo… nada. Le dije que no hacía falta que me lo diga, que no lo digamos ninguno de los dos y que estaba todo bien”.

Segura de su elección, la influencer reafirmó que no necesita verbalizar ese sentimiento para que su pareja lo comprenda. Para ella, el amor se construye y se sostiene desde otro lugar, más ligado a lo cotidiano y a los gestos concretos. “Yo no siento que tengo que decirle te amo para que sepa qué siento por él. Ya se lo demuestro hace ocho años, se lo mostré con la familia”, concluyó, dejando en claro que su manera de amar va mucho más allá de las palabras.