La drástica decisión de Marcela Baños sobre su vida sentimental tras su separación de Pablo Visiconde

Marcela Baños - Pasión de sábado

En ese sentido, la locutora fue contundente al explicar el motivo de su elección. “Evitar caer en lo mismo”, aseguró, dejando en claro que hoy su prioridad absoluta pasa por resguardar su estabilidad emocional y avanzar en una etapa de reconstrucción personal.

Mientras reorganiza su vida, Baños también tomó decisiones concretas en lo cotidiano. Se instaló en un departamento en el barrio de Palermo junto a sus perros y, tal como ella misma reconoció, no siente presión alguna por volver a apostar al amor en el corto plazo.

Así, enfocada en sí misma y en su bienestar, la conductora transita este presente con cautela, apostando a sanar y a redefinir su camino lejos de viejos patrones.

Marcela Baños en Intrusos con todo el equipo

Cuál fue la dolorosa pérdida que atravesó Marcela Baños antes de su separación

Hacia el cierre de 2024, Marcela Baños vivió uno de los momentos más tristes a nivel personal con la muerte de Kika, su fiel compañera de vida durante 14 años. Por aquel entonces, la conductora de Pasión de sábado (América TV) eligió sus redes sociales para comunicar la noticia, donde compartió un sentido mensaje que conmovió a sus seguidores.

A través de su cuenta de Instagram, la figura televisiva publicó una serie de imágenes junto a su mascota y expresó con profundo dolor: "Hoy me toca despedirte... Gracias por todo el amor que nos diste estos 14 años", dejando en evidencia el fuerte lazo que las unía.

En ese mismo posteo, Marcela Baños rememoró cómo había sido la llegada de Kika a su vida, cuando apenas tenía 8 meses y atravesaba una situación muy difícil. "Agobiada, desnutrida por el maltrato y el abandono sufrido. Costó que confiaras, que sintieras que todo eso había quedado atrás y que una vida nueva te estaba esperando. Pero lo lograste", relató con emoción, recordando el proceso de recuperación y el vínculo que construyeron con el tiempo.

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Con una mezcla de amor y melancolía, la conductora también destacó los rasgos más característicos de su perrita, dejando ver cuánto significaba para ella. "Cabrona y un dulce de leche al mismo tiempo. Enamorada de orejas. Nuestras caminatas, tus orejas al viento y el amor que me tenías jamás lo voy a olvidar", escribió, evocando momentos compartidos que quedaron grabados para siempre en su memoria.

Para cerrar, Marcela Baños le dedicó unas palabras finales cargadas de sentimiento, que reflejaron la magnitud de la pérdida: "Donde quiera que estés, que seas feliz. Te amo y te voy a extrañar mucho, mucho, Kika. Hasta siempre. Te vamos a extrañar, te amamos".

Sin dudas, se trató de una despedida que marcó un antes y un después en la vida de la conductora, quien en más de una oportunidad dejó en claro su amor incondicional por los animales y el lugar especial que ocupan en su vida cotidiana.