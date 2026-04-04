La especial dedicatoria de Wanda Nara a Maxi López en el día de su cumpleaños
En su cumpleaños número 42, Maxi López recibió múltiples muestras de cariño. Desde sus hijos, pasando por el dulce posteo de Daniela Christiansson y la complicidad con Wanda Nara. Mirá.
4 abr 2026, 09:01
La especial dedicatoria de Wanda Nara a Maxi López en el día de su cumpleaños
Este viernes 3 de abril, Maxi López celebró sus 42 años y las redes sociales se llenaron de mensajes dedicados al exfutbolista. Desde distintos rincones del mundo, amigos y allegados se sumaron a los saludos, que él mismo se encargó de compartir en sus historias de Instagram a modo de agradecimiento. Sin embargo, más allá de la cantidad de muestras de afecto, los mensajes que más llamaron la atención fueron, sin dudas, los de su círculo íntimo. Sus hijos, su pareja actual -Daniela Christiansson- y también su ex -Wanda Nara- dijeron presente en una fecha especial en la que nadie quiso quedarse afuera.
Entre los primeros en expresarse estuvo Valentino, quien optó por una dedicatoria breve pero significativa. “Feliz cumple, pa”, escribió sobre una imagen en la que se ve a Maxi junto a sus hijos varones. En la misma línea, Constantino también eligió compartir una foto junto a su papá y le sumó un mensaje cargado de cariño: “Hoy cumple el mejor. Te quiero, pa”.
Por su parte, Benedicto no dejó pasar la ocasión y se sumó a los saludos públicos con una postal familiar en la que aparece López con los tres hijos que tuvo con Wanda Nara. Acompañando la imagen, expresó:“Feliz cumple al mejor papá”, dejando en claro el fuerte vínculo que los une.
En cuanto a su presente sentimental, su pareja, la modelo sueca Daniela Christiansson, también le dedicó unas palabras muy especiales. Madre de sus hijos Elle y Lando, compartió un mensaje profundo y lleno de amor: “Feliz cumpleaños a mí hombre increíble. El padre de mis hijos. Mi ancla, mi lugar en la vida. Me enamoré de ti hace años y te amo aún más hoy. Incondicionalmente”.
Como no podía faltar, Wanda Nara también se sumó a los saludos, reflejando el buen momento que atraviesan como familia ensamblada tras años de conflicto luego de su mediática separación. Aunque su mensaje fue más breve, mantuvo el tono cómplice que los caracteriza actualmente.“Feliz cumple, Gastón. Te quiero”, escribió ella, a lo que Maxi respondió sin dudar: “Gracias Solange”, reafirmando ese ida y vuelta cercano que hoy los encuentra en otra sintonía.
Cómo fue el cumpleaños que Maxi López y Daniela Christiansson le organizaron a su hija Elle en Suiza
El tercer aniversario de Elle, la hija de Daniela Christiansson y Maxi López, terminó convirtiéndose en un evento cargado de emoción y significado, mucho más allá de un típico festejo infantil. El pasado 31 de marzo, el exfutbolista organizó su agenda para viajar especialmente a Suiza y poder ser parte de una fecha tan especial, en la que además se dio un esperado reencuentro familiar.
La protagonista absoluta de la jornada fue la pequeña, que deslumbró con una estética de cuento. Eligió un vestido en tonos rosados con tul y destellos brillantes que le aportaron un aire mágico. A lo largo de la celebración, fue sumando distintos accesorios que completaron su look, como unas delicadas alas de hada y divertidos tatuajes temporales de colores, detalles que potenciaron el clima lúdico del evento.
Todo estuvo preparado para que Elle y sus amiguitos vivieran una experiencia inolvidable. El espacio contó con múltiples propuestas recreativas, desde juegos inflables hasta circuitos diseñados para el entretenimiento infantil. En cada imagen se la pudo ver disfrutando a pleno, participando activamente y compartiendo risas con otros chicos en un ambiente de total alegría.
La decoración también jugó un papel clave en la atmósfera del festejo. Con una impronta soñada, el lugar se llenó de globos, elementos temáticos y una mesa dulce pensada al detalle. La torta, alineada con la temática de fantasía, combinó colores suaves con terminaciones llamativas, rodeada de golosinas y pequeños souvenirs que acompañaron la propuesta estética.
Más allá del despliegue, también hubo espacio para momentos de mayor intimidad dentro del hogar familiar. Las postales reflejaron escenas de cercanía, con la familia compartiendo instantes relajados, entre sonrisas, complicidad y gestos de cariño.
Uno de los puntos más emotivos llegó con el tradicional momento de soplar las velitas, donde los padres estuvieron junto a sus hijos en medio de aplausos y celebración. Como broche final, las redes sociales dejaron ver una escena espontánea: un video en el que Maxi López baila con Elle subida a sus hombros, mientras Daniela Christiansson se suma, sellando una postal de felicidad familiar.