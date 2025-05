Bad Bunny anuncia oficialmente su "DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour"

Tras batir récords con su histórica residencia en Puerto Rico, "NO ME QUIERO IR DE AQUÍ," vendiendo más de 400,000 boletos tanto en ventas en línea como en la primera venta en persona en la isla entera, los fanáticos de todo el mundo que no pudieron conseguir entradas han estado esperando con ansias este anuncio. El “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour” dará vida al álbum, sumergiendo por completo al público en su mundo y celebrando la esencia y cultura de las raíces puertorriqueñas de Bad Bunny. Esta gira marca el regreso de Bad Bunny a Europa por primera vez desde 2019, a Latinoamérica por primera vez desde que se convirtió en el artista de gira más destacado en 2022 con su “World’s Hottest Tour,” y a países como Australia, Brasil, Japón y más, por primera vez en su carrera.