Nicolás Epstein: la voz que forma voces en Radio Cromo Escobar

Una trayectoria consolidada

La radio como eje central de su vida profesional no es casualidad. Locutor, actor de doblaje, productor y docente, Epstein ha construido una carrera sólida a lo largo de dos décadas en el medio. "En 2004 me recibí de locutor en el Instituto COSAL. Ahora está la carrera Actor de Doblaje en el ISER, pero yo comencé con la profesión hace ya 20 años, no existía la carrera, me la fue dando el oficio", comenta.Desde que se graduó, su voz ha recorrido numerosos medios radiales como La Tribu, FM

Blue y FM Rqp, hasta llegar a Rock & Pop, donde actualmente realiza suplencias para los conductores de la programación oficial. Estar en esa emisora, que revolucionó la radiofonía argentina, le produce un orgullo inocultable "Rock & Pop es Fórmula 1. Estamos en el estudio que había diseñado Mario Pergolini, alguien bien fanático de la radio. Es un estudio gigante que tiene tres pantallas, a la izquierda tenés la cabina del operador y a la derecha la de producción. Entonces estás muy comunicado, es espectacular", describe con entusiasmo.

"También es muy lindo cruzarte con genios como Bobby Flores, Alfredo Rosso o Eduardo de la Puente, todos tipos que yo escuchaba cuando comencé a estudiar y ahora estoy ahí, con ellos. Es una bendición", destaca, agradecido. Además, produce un podcast para la radio llamado “Uno para el bondi”, con reseñas de libros rockeros disponibles en Spotify. Su versatilidad vocal lo llevó también al mundo del doblaje, un terreno laboral cada vez más fértil. Epstein dedica gran parte de su tiempo a realizar doblajes para películas, dibujos animados, videojuegos y programas de televisión para compañías como History Channel, Discovery, Netflix, Animal Planet y Disney. "Hay mucho trabajo con dibujitos animados, reality shows y películas. Casi no es un trabajo de lo tan divertido que es. Hacer voces de dibujos animados y actuar me da placer, a mí me encanta", reconoce.

Esta experiencia enriquece notablemente sus cursos de doblaje, donde los alumnos aprenden no solo técnicas vocales sino también la creación de personajes, una habilidad fundamental en el competitivo mundo de la locución comercial y el doblaje profesional.

Virtual & presencial: una propuesta integral

El impulso de sus talleres comenzó durante la pandemia. "El tema de los cursos comenzó en pandemia, de forma virtual. También los dicté en la Universidad Salesiana", cuenta Epstein.

El lanzamiento de la academia virtual representa un paso estratégico para Radio Cromo Escobar, eliminando las barreras geográficas y territoriales que limitaban el acceso a la formación. Ahora estudiantes de todo el país y el exterior pueden acceder a la experiencia y conocimientos de Epstein a través de la modalidad asincrónica, manteniendo la calidad pedagógica que caracteriza sus clases presenciales.

Sin embargo, la apuesta por mantener también la presencialidad responde a su convicción sobre la importancia del contacto directo en el aprendizaje de la comunicación. Los participantes presenciales tienen la oportunidad de practicar en un estudio profesional y recibir retroalimentación inmediata, elementos que considera fundamentales para el desarrollo de habilidades comunicativas efectivas.Para quienes estén interesados en los cursos de Nicolás Epstein, las inscripciones permanecen abiertas tanto en la modalidad presencial en Radio Cromo Escobar como en formato virtual a través de la nueva academia en www.rceeducacion.com.ar (WhatsApp +5493484532083).