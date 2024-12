Nico Occhiato habló de la feroz guerra del streaming con Migue Granados: "El que se va..."

"Enfocándome en la gente que se queda acá, el que toma la decisión de irse tendrá sus motivos. Cada uno toma la decisión que le conviene y quiere, no responsabilizo a nadie", comentó Nico Occhiato.

Embed

Sobre el verano que se viene y la salida del ciclo Tarde de Tertulia, el conductor explicó: "La decisión fue mía que no vayan a Pinamar, que es una gran apuesta que me tiene muy contento (la temporada de verano)".

"Están los más talentosos acá, aparte somos los líderes. Así que que los vengan a buscar no me parece ofreciéndole muchísima plata. Así que me parece bien que los vengan a buscar. Me enfoco en los que se quedan", profundizó Nico Occhiato.

En cuanto a los trascendidos de las salidas de sus figuras al canal de Migue Granados ante una mejor propuesta económica, Occhiato comentó: "No hablé con Migue, es su estrategia, me parece bien".

Y el cronista Alejandro Guatti le consultó: "¿Vos harías lo mismo? (de buscar a alguien con trabajo de la competencia)". Y Nico contestó firme: "No".

nico occhiato.jpg

El ácido descargo de Migue Granados por los rumores sobre los pases de Luzu TV a Olga

El conductor de Soñé que volaba, Migue Granados, se volcó a su cuenta de Twitter y publicó un descargo con mucha ironía tras versiones que hablan de pases de figuras de Luzu TV a Olga.

En los últimos días trascendió que Nacho Elizalde y los integrantes de Tarde de Tertulia daban el salto de la señal de Nico Occhiato al canal del hijo de Pablo Granados.

"Siesta de domingo. 3 hs. Te despertas feliz diciendo que nada fue mejor. A la noche te dormís a las 4, y mañana sos una verga todo el día", expresó Migue el inicio de un hilo en Twitter.

"Muchos nombres tiraron en programas y en twitter este finde… pero nadie habló del programón que harán Melconian, Trebuq, Lio Pecoraro y Tim Burton en Olga", siguió, dándole un toque de humor al tema.

"También contratamos de Temaikén para el año que viene al Oso Migliori y a la Jirafa César", agregó.

Y remató: "Y también nos trajimos de Marvel a Hulk y al Capitan América, van a hacer un programa tipo el de Pepe Ochoa y Fefe, pero de chimentos de superhéroes".