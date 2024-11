Éxodo masivo en Luzu: las figuras que dejan a Nico Occhiato y los duros motivos

Yanina Latorre estuvo junto a Nacho Elizalde en el streaming del programa de Susana Giménez tras la entrevista en el estudio y luego amplió sobre su reciente salida de Luzu.

"Elizalde se fue de Luzu, no me quiso contar. A mí me dijeron que se fue por guita. También se fue la hija de Iúdica, Valentina. Todas estas figuras tienen destino, el tema es qué destino va a tener Luzu", indicó la panelista.

"Escándalo, van a abandonar prontamente Nadie dice Nada Momi Giardina y Santi Talledo. Se van por guita y por proyectos nuevos", indicó sobre el tema Pepe Ochoa sobre las nuevas salidas que tendrá Nico Occhiato en su equipo.

Y Yanina Latorre recordó: "La que se había ido también por temas de dinero había sido Nati Jota. La está rompiendo ahora, Nati es muy incorrecta y a Nico le incomodaba un poco".

A lo que Pepe explicó en detalle del problema económico que pasarían las figuras en Luzu: "Hay un malestar económico. Cada uno gana bien, lo que sería un sueldo fijo para una persona que hace streaming estaría bien pago. Pero hay un tema de que llenan estadios, viajan por todo el mundo y entiendo que no hay un un arreglo mejor o superador con ese tema. No hay un arreglo superador. Toda Occhiato".

Y Fefe Bongiorno comentó sobre esto: "No es tan así, si hago un teatro el día de mañana me dan un porcentaje como productor. Cada uno tendrá si satisfacción o no. A mí mi de Nacho me dijeron lo que él dijo en el streaming, que es lo que le pasó a Nati y Val en su momento, las cosas cumplen un ciclo".

El portazo de Nacho Elizalde en Luzu: qué ocurrió con Nico Occhiato y su programa estrella

El viernes, Nacho Elizalde sorprendió a la enorme audiencia de Nadie dice nada, Luzu Tv, anunciando su renuncia al programa de Nico Occhiato en medio de lágrimas.

Lo cierto es que Nacho, uno de los integrantes originales del popular programa de streaming, había regresado al ciclo luego de la licencia que se había tomado para participar de Bake Off Famosos, Telefe, y, en coincidencia con las mil emisiones del programa, anunció su partida.

“Tomé una decisión”, dijo Nacho de pronto para referirse a su salida del programa y, luego de unos segundos, con la voz quebrada y los ojos llorosos continuó: “No pensé que iba a llorar… Como saben, soy una persona muy cambiante y necesito desafíos nuevos, probar cosas nuevas”.

Fue allí que Elizalde anunció con todas las letras: "Decidí irme de este programa en búsqueda de no sé qué, buscar cosas nuevas, cambiar”. “En su momento me surgió la oportunidad de participar en Bake Off, no era compatible con los horarios de este programa, hablé con Nico (Occhiato), lo entendió y tuve que dejar el proyecto porque uno tiene que elegir en la vida…”, agregó.

“Obviamente, uno no siempre está seguro de las decisiones. Puedo tomarla y después arrepentirme. Yo decidí tomarla, agarrar ese proyecto y dejar este de lado”, continuó Nacho Elizalde para luego agradecerle a Occhiato la enorme oportunidad que le dio, quien se limitó a escucharlo.

Por último, Nacho se despidió emocionado haciendo saber todo lo que significó Luzu en su carrera. “Todo mi presente es gracias a Nadie dice nada, que me esté yendo bien en la Polenta, tenga una marca de ropa y que me hayan llamado para Bake Off es gracias a este programa, pero en algún momento yo necesito movimiento y tengo que cambiar y sentí que era el momento de despedirme”, concluyó.