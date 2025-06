Pampita dio su firme opinión de la pelea entre la China Suárez y Benjamín Vicuña por los hijos: "Trato de..."

“Yo trato de no meterme”, se sinceró Carolina Ardohain en diálogo con el ciclo Implacables (El Nueve). Y en esa línea explicó: “Además es un tema en el que no quiero participar principalmente porque tenemos un lazo todos como familia y prefiero mantenerme al margen”.

“Me preguntan todos los días y me guardo mi opinión siempre”, finalizó Pampita sin entrar en detalles de los supuestos roces entre Vicuña y la China por los viajes al exterior.

Además, sobre su relación a distancia con Martín Pepa por cuestiones laborales de los dos, la modelo comentó: "Estamos muy bien, a la distancia pero bien".

"En mi caso se dio así y hemos puesto lo mejor de nuestra parte de los dos lados para que esto funcione y venimos bárbaro", concluyó la modelo.

Embed

Benjamín Vicuña se plantó ante la idea de la China Suárez de llevar a sus hijos a vivir a Turquía con Mauro Icardi

En medio del revuelo constante que genera el romance de la China Suárez y Mauro Icardi, quien rompió el silencio después de mucho tiempo es Benjamín Vicuña.

El actor, quien se separó de la actriz en 2021 y tiene dos hijos con ella, Magnolia y Amancio, habló con el ciclo Intrusos (América Tv) sobre las noticias constantes en torno a su ex y que de alguna manera lo involucra a él y la crianza de los pequeños.

"Trato de no estar al tanto porque hay mucha información, cosas que están buenas y cosas que no", se sinceró el chileno.

Y en ese sentido apuntó: "Me da tanta vergüenza que son cosas domésticas de permisos, viajes, vida familiar... En ese sentido sí se conversa y siempre se preserva a los chicos que es lo más importante".

"Se dicen barbaridades. Leí algo de ese señor pero ya uno pierde si es real o no, no quiero ni saber. A mí también me pasa, por ahí viene un loco y te tira alguna en las redes sociales, que yo las utilizo por mi trabajo", comentó Benjamín Vicuña sobre el polémico mensaje del supuesto abogado Guillermo Gastón López que expuso la China donde se mete con uno de sus hijos.

Y en esa línea resaltó: "Trato de cuidarme y preservarme e ir para adelante como siempre". En cuanto al diálogo con la China Suárez por sus hijos, el artista reconoció: "Son cosas que hablan en privado también. Hay cosas que sí que me parece están de más, pero la verdad es que es difícil".

Sobre el final, consultado sobre si aceptaría que sus hijos se vayan a vivir a Turquía con la China Suárez y Mauro Icardi, Vicuña fue categórico: "No hay ninguna posibilidad", concluyó.