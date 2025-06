Ingrid Grudke enfrentó la acusación de destrozos en un gimnasio y contó su verdad: "Nunca hubo agresión"

"El dueño del box de Crossfit Galatas es Colmar, así se llama la empresa de mi ex pareja Martín Colantonio y yo que soy socia accionista pero como socia nunca me hicieron una rendición de cuentas, ni conformo el directorio, ni tengo decisión sobre el negocio porque Colantonio es el único firmante de esta empresa", explicó.

"O sea, aunque no debió un peso en los papeles, sigo siendo dueña de ese box. Y también soy garante del alquiler del galpón donde está armado ese gimnasio. O sea que si no pagan el alquiler, lo pago yo", aclaró Ingrid Grudke.

La modelo contó qué hizo esa vez que se registraron las imágenes sobre una escalera y tocando una cartelería interna del local, desmintiendo cualquier tipo de inconveniente.

"Yo fui a retirar una proteínas y el cartel de Maxlevel, marca de la cual soy imagen y sigo trabajando con ellos, porque el dueño de la marca ya no quería sponsor en ese ese box porque yo ya no estoy y no querían hablar más con mi ex", explicó.

Y dejó en claro: "Nunca hubo un signo de agresión a nadie de los presentes, inclusive uno de los empleados me trajo la escalera para poder sacar el cartel que subí yo porque era la más alta y porque yo no quería ponerlos en compromiso a los empleados por si Martín (Colantonio) se enojaba con ellos".

"Luis Mendoza no es dueño del Galatas, es empleado de Colmar. Yo sólo retiré los productos de la marca Max Level. Podría llevarme todo si parte de lo que está ahí lo pagué yo", afirmó Ingrid Grudke.

"Y eso de arrojar suplementos en el piso es todo mentira... ¡Cómo voy a tirar esa proteína si yo me la tomo! (se ríe). Si miras el video nadie me ataja ni me gritan ni nada, de lo contrario, me sostienen la escalera y nadie interfirió", concluyó la modelo.

La escandalosa separación de Ingrid Grudke y Martín Colantonio tras siete años de relación fue uno de los temas del espectáculo del verano luego de que la modelo se dio cuenta que él la engañaba con su sobrina política, Andrea Miranda.

En el programa A la tarde, América TV, se mostraron las imágenes de Andrea en Misiones, la mujer que causó la escandalosa separación de la modelo con el empresario.

En el video se la puede ver con el casco de moto colocado en todo momento en su cabeza y no hizo declaración alguna ante las consultas del cronista Oliver Quiroz.

PrimiciasYa se contactó en exclusiva con Ingrid Grudke, quien manifestó estar al tanto de esas imágenes y dio su categórica opinión de la reacción que tuvo Andrea a cámara.

"Ya me enteré, ya sé. Y ella sabrá por qué actúa así. Desde que me enteré de la verdad, en septiembre, ella nunca se preocupó por aclararme que esto no es cierto", precisó la modelo.

Y agregó: "Con la confianza que me tenía podría haberme llamado a mí o alguien de mi familia para desmentir esto, pero bueno, por algo no se animó ni tiene intención de aclarar".

"El que nada oculta nada teme. Tus actos te definen", sentenció Ingrid Grudke. Y recordó: "En julio, en Posadas, el rumor de su relación era muy fuerte, ya mucha gente lo comentaba. Yo les di la oportunidad a que me cuenten la verdad y decidieron callar y seguir mintiéndome".

"Así que como digo siempre: tus actos te definen. Yo estoy en paz conmigo, sé que mis actos siempre fueron transparentes", concluyó firme.