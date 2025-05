Benjamín Vicuña se plantó ante la idea de la China Suárez de llevar a sus hijos a vivir a Turquía con Mauro Icardi

"Trato de no estar al tanto porque hay mucha información, cosas que están buenas y cosas que no", se sinceró el chileno.

Y en ese sentido apuntó: "Me da tanta vergüenza que son cosas domésticas de permisos, viajes, vida familiar... En ese sentido sí se conversa y siempre se preserva a los chicos que es lo más importante".

"Se dicen barbaridades. Leí algo de ese señor pero ya uno pierde si es real o no, no quiero ni saber. A mí también me pasa, por ahí viene un loco y te tira alguna en las redes sociales, que yo las utilizo por mi trabajo", comentó Benjamín Vicuña sobre el polémico mensaje del supuesto abogado Guillermo Gastón López que expuso la China donde se mete con uno de sus hijos.

Y en esa línea resaltó: "Trato de cuidarme y preservarme e ir para adelante como siempre". En cuanto al diálogo con la China Suárez por sus hijos, el artista reconoció: "Son cosas que hablan en privado también. Hay cosas que sí que me parece están de más, pero la verdad es que es difícil".

Sobre el final, consultado sobre si aceptaría que sus hijos se vayan a vivir a Turquía con la China Suárez y Mauro Icardi, Vicuña fue categórico: "No hay ninguna posibilidad", concluyó.

benjamin vicuña intrusos.jpg

Aparecieron imágenes inéditas y un dato explosivo de la China Suárez con Vicuña antes del escándalo con Pampita en el motorhome

La historia de la China Suárez y Benjamín Vicuña comenzó con un escándalo. Se conocieron en el rodaje de la película El hijo rojo y el flechazo fue inmediato. Lo que sucedía era que el galán chileno estaba todavía en pareja con Pampita.

La modelo se enteró que algo pasaba entre ellos. De hecho, le comentaron que tenían encuentros en los camarines del set de dicha producción. Ante esa información, la diosa de las pasarelas fue hasta la locación elegida para el rodaje.

Cuando llegó al lugar, efectivamente la China y Vicuña estaban en una situación íntima arriba del motorhome.

En El ejército de LAM, que se emite por Bondi Live, el periodista Santiago Riva Roy recordó que él supo del romance secreto de la actriz y el galán chileno por pura casualidad. En ese momento, nadie lo tomó en serio.

"Iba por Palermo con mi cámara. Estábamos volviendo de la jornada y vemos un camión, de donde descargaban cosas de cine. Siempre que veíamos eso decíamos 'rodaje, famosos, vamos a preguntar si hay alguna figura'. Apenas bajé, se acerca un chico cargando luces y me dice: 'acá está laburando Vicuña, se está garch... a una maquilladora y a La China Suárez'", relató.

"Me bajé y les hice nota dándolo por cierto. Cuando ven la nota en América, un productor me dice: '¿qué es este loco que hiciste hoy?'. 'Yo tengo esta data', le respondí. Dos días después, Pampita se entera de todo y pasa lo del escándalo del motorhome", siguió.

Santiago precisó que el material que tenía terminó siendo un tremendo acierto profesional. "Yo tenía la nota con ellos, con La China y Vicuña. Abrimos Desayuno Americano con esa nota. Todos mis colegas enloquecieron, me decía: '¿dónde los enganchaste?'", cerró.