Por qué Mauro Icardi se quedó sin club para continuar su carrera futbolística

Así, según informó el diario La Nación, "Galatasaray de Turquía habría llegado con una oferta formal pero Mauro y Wanda la rechazaron. O al menos, la pusieron en un impasse: en PSG su salario es de 10 millones de euros al año. En Turquía no le ofrecían lo mismo", por lo que la rubia se la habría hecho descartar de plano al no ser una oferta superadora de su actual club.

Icardi y Wanda en el PSG.jpg Mauro Icardi junto a su mujer, Wanda Nara, y los chicos en el estadio del PSG en mayo de este año, cuando el equipo salió campeón y el futbolista aún formaba parte del plante central.

Si bien la negociación no estaría del todo caída, dado que todavía se podría arreglar un préstamo donde el pago del sueldo se reparta entre los equipos de París y Estambul, con la exigencia de una posterior obligación de compra por unos 25.000.000 de euros, el entorno de los Nara Icardi, lo ven más de difícil sobre todo porque Wanda no estaría dispuesta a instalarse en Turquía y dejar sus actividades que reparte entre Francia e Italia.

En tanto, por estas horas también se habló de sondeos por parte del Sevilla de España, del Nápoli y el Monza de Italia, del Manchester United de Inglaterra, del Fenerbahce de Turquía, y del intento de Newell's Old Boys de Rosario, el club del que Icardi es hincha. Pero fueron sólo eso, sondeos.

El fuerte pedido de Lionel Messi que afecta de manera directa a Mauro Icardi

Claramente no son las mejores horas para el matrimonio integrado por Wanda Nara y Mauro Icardi. Si bien suelen ser noticia por distintos motivos más relacionados con lo mediático, lo cierto es que el futbolista del PSG fue apartado desde hace días del plantel por decisión del entrenador Cristophe Galtier, por lo que deberá entrenarse separado hasta que defina su futuro.

Y cuando desde hace tiempo circula el rumor de que la mediatización de Nara no beneficia para nada a Icardi en su carrera deportiva, dado que muchos integrantes del club verían perjudicial sus acciones con la imagen del equipo en su conjunto, fue hace unos días que se mencionó el nombre de Lionel Messi como uno de los que no estaría nada feliz con los conflictos personales de su compañero, castigando indirectamente al equipo galo.

messi no quiere a icardi según socios del espectáculo.jpg Según Socios del espectáculo (El Trece), la opinión de Lionel Messi habría sido determinante en la salida de Mauro Icardi en la salida del PSG.

Así, para hablar a las claras, la semana pasada en el programa Socios del espectáculo (El Trece) abordaron el tema del mal momento futbolístico que atraviesa Mauro Icardi. Y fue Rodrigo Lussich quien aseguró que “Messi no lo quiere tener cerca a Icardi, no puedo decir lo que dice de él porque es irreproducible”. Inmediatamente, Paula Varela sumó un picante recuerdo: “En el show de Camilo estaban Messi con Antonela y sus hijos, y, cuando llega Wanda con Mauro y todos, se fueron a otra punta”.

Fue entonces que Adrián Pallares deslizó que “Esas familias nunca se llevaron”, mientras que Karina Iavícoli apuntó a Wanda al sentenciar que “Ella no lo ayuda con lo que hace”. Y concluyó punzante: “No termino de entender, él es un jugador de elite y es muy bueno en lo que hace, pero ella vino acá, hizo todo ese invento para que todos hablemos... No entiendo cómo no tienen una charla o no intercede alguien que realmente sepa para que él pueda darse cuenta 'no estoy avanzando'”.