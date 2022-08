La furia de Mauro Icardi, en medio de su viaje con Wanda Nara

“Dejen de inventar mierda. La decisión de la NO convocatoria fue solamente técnica. No me ausenté por ningún problema personal, ya que NO LOS TENGO y respeté cada entrenamiento”, sostuvo Icardi.

mauro-icardi-descargo.jpg

El jugador se mostró molesto con algunos medios europeos, que decían que él no tenía al PSG como "principal su prioridad". “El fútbol sigue siendo mi prioridad y mi trabajo por el cual me pagan. Lo que NO voy a tolerar es que gente incompetente y con malas intenciones busquen ensuciarme. Ahorren tiempo y antes de escribir y esconderse detrás de una pantalla o de un periódico, infórmense con la realidad”, agregó.

Por último, Icardi precisó que el PSG autorizó su viaje con Wanda y sus hijas. "Si hoy estoy viajando a Ibiza con mi familia es porque en mi TRABAJO nos dieron días de reposo y cada uno los aprovecha como quiere y con quién quiere, eligiendo su propio destino. Les mando un beso”, concluyó.

Wanda Nara y Mauro ICardi.jpg

Tras anunciar su divorcio, ¿Wanda Nara y Mauro Icardi, reconciliados y rumbo a Ibiza?

Pese a los rumores de separación, Wanda Nara y Mauro Icardi se volvieron a mostrar juntos. En las últimas horas, la botinera volvió a París, se reencontró con el jugador y están más enamorados que nunca.

wanda-nara-y-mauro-icardi.jpg

En su cuenta de Instagram, el futbolista compartió una imagen, donde está abrazado a su pareja. Más tarde, la estrella del PSG colgó otra foto, en cual aparecen Francesca e Isabella, y escribió: "Nos fuimos".

wanda-nara.jpg

Wanda también subió esa misma foto, en al que están sus hijas con el jugador. La rubia reveló cuál fue el destino elegido por ellos para desconectarse. "Ibiza con ellos", sentenció. ¿Todo fue una farsa?