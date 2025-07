La reveladora frase de la mejor amiga de Wanda Nara sobre cómo es cuidar a sus hijas

Así, mientras muchas veces Wanda Nara es blanco de cuestionamientos por sus viajes o su rol como madre, quienes la rodean responden desde el afecto y la contención. Natt Córdoba no solo está presente para las chicas, sino que se ocupa de proponerles actividades y de hacer que estos días sin su mamá sean lo más amenos posible. Todo mientras Wanda comparte tiempo con L-Gante, a quien Natt, en tono informal, definió como su "novio".

Wanda Nara desobedeció nuevamente a la Justicia y L-Gante quedó involucrado

En su paso por Mujeres Argentinas (El Trece), Gustavo Méndez brindó detalles sobre la situación judicial de Wanda Nara, quien actualmente se encuentra en Europa junto a Elián Valenzuela (L-Gante), y volvió a ausentarse ante una citación de la Justicia argentina. Según explicó el periodista, esta nueva ausencia estaría vinculada directamente al cantante.

"Wanda Nara le pidió al juez Hagopián poder viajar por trabajo durante cinco días al exterior, del 21 al 27, y hoy es 30. Esto está firmado en la justicia. Ella no regresó, y me dicen que volvería con L-Gante el 4 de agosto", relató Méndez, en referencia al permiso que solicitó la mediática y que, al parecer, no habría respetado en tiempo y forma.

Cerca del final de su intervención, lanzó una reflexión crítica sobre su faceta como madre: "Entonces, ¿qué pasa con su rol de madre? Porque ella pide que sus hijas estén con ella pero las menores, que están en Argentina, no están en este momento ni con ella, ni con su tía Zaira, ni con la abuela, están con el abuelo, Andrés Nara".

En Puro Show, Pochi de Gossipeame también se refirió al tema y reveló quién está a cargo del cuidado de las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi mientras ambos se encuentran de viaje: ella en Marbella junto a L-Gante, y él en Turquía, donde vive por su contrato con el Galatasaray. “Las nenas están con Nat Córdoba, que es amiga de Wanda y quien le maneja sus redes sociales. Por ejemplo, si hay un cumpleaños, ella saca las fotos, le consigue las marcas… En este último tiempo están muy unidas y también tiene un hijo”, detalló la panelista.

A esa información, Fernanda Iglesias añadió: “Es una maquiladora grosa y además es una estilista de la hostia, la tiene muy clara con el tema de la imagen”. Por su parte, Pochi sumó: "Yo la conocí, es divina como persona”. Finalmente, Matías Vázquez cerró con una frase tajante: “Confía en todo el mundo menos en el padre”.