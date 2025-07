Quién es Natasha Rey, la uruguaya que difundió un video íntimo de Mauro Icardi

Embed

En tanto, la periodista de América señaló que este jueves Mauro recogió el guante después de que Natasha asegurase que tiene un "mini pene" y posteó una imagen suya que demostraría lo contrario, si bien está claro que está trucada, donde volvió a responderle con ironía.

Y mientras en el programa de Sergio Lapegüe debatieron si lo único que afectaba a Icardi era lo que se dijera del tamaño de su miembro, la periodista de espectáculos explicó que ese video efectivamente era de Icardi pero que nunca se lo envió a ella.

Mauro Icardi-respuesta Natasha Rey - captura Lape

Es por eso que Mauro Szeta reparó en que aquí lo importante sería investigar "quién filtró esa imagen de Mauro". Fue entonces que Varela anunció que las abogadas del delantero del Galatasaray ya tendrían instrucciones de iniciar acciones legales contra Natasha y expuso la información que maneja sobre el tema.

"A mí lo que me está llegando de información es que ese video, ese que blureamos recién, es una imagen que Mauro Icardi, que sí es él, que Mauro Icardi le habría enviado a Wanda Nara, porque cuando vos te pensás que ella está boludeando en Marbella con el otro chico, con L-gante...", desatando un enorme revuelo en el estudio al dar a entender que no sería otra que su ex quien habría pergeñado todo para separar al padre de sus hijas de su rival, Eugenia China Suárez.

Icardi no se anda con chiquitas - captura LAPE

La picante foto con la que Mauro Icardi respondió la crítica más humillante de Natasha Rey

En las últimas horas, Mauro Icardi volvió a estar en el centro de la polémica luego de que la modelo y vedette uruguaya Natasha Rey asegurara públicamente que el futbolista intentó contactarla enviándole videos íntimos mientras ya estaba en pareja con la China Suárez.

A través de sus redes sociales, Rey afirmó que Icardi le había enviado mensajes comprometedores e incluso compartió un supuesto video íntimo que, según ella, él mismo le habría mandado. Esto surgió luego de que el delantero del Galatasaray negara conocerla.

Lejos de bajar el tono, la modelo redobló la apuesta con un mensaje explosivo en sus historias de Instagram. “Mini pene. Te ardió, te llegó. En breve te contesto. Lo mismo hiciste con la China, la negabas. En breve muestro las fotos que me mandaste”, escribió, junto a una imagen suya y mencionando directamente a Icardi.

Además, Natasha sumó ironías sobre el tamaño de las partes íntimas del futbolista y afirmó tener más material para exponer. “Primero atiendo a mi hijo, después subo lo tuyo. Que disfrute un rato la cornuda”, agregó, en alusión a la China Suárez.

Claro que la respuesta de Icardi no tardó en llegar. Desde sus historias de Instagram, compartió una imagen suya celebrando un gol, en la que destaca su pantalón de fútbol ajustado. Junto a la foto, lanzó: “Si van a editar y filtrar, por lo menos háganlo creíble. No baratitos”. Y en otra línea de su posteo, el futbolista minimizó la acusación y escribió: “Tranquilos, que no me ofende. Pero sean competentes... Qué victoria en Old Trafford, Manchester”.

Con este cruce, el escándalo sumó un nuevo capítulo mediático, alimentando los rumores y debates en redes sociales sobre la fidelidad del delantero y el estado actual de su relación con la China Suárez.