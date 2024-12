Quién fue la participante que dejó la casa de Gran Hermano 2024

Minutos después, el presentador informó que Brian Alberto también bajaba de placa. El vendedor ambulante sacó el 6,4 por ciento de los votos. Inmediatamente, Del Moro volvió a ingresar y comunicó que Luciana Martínez era la tercera salvada. La partcipante obtuvo el 7,92 por ciento.

Más tarde, el conductor le informó a Sandra Priore que seguía en competencia. La participante continúa en la casa una semana más al sacar el 9,78 por ciento de los votos. Santiago Algorta y Chiara Mancuso también salieron de placa. El primero obtuvo el 12,2 por ciento de los votos y la segunda, 17,9 por ciento.

Minutos después de la medianoche, el presentador ingresó virtualmente a la casa por última vez y reveló que Jenifer Lauría era la nueva eliminada del reality. La morocha se fue del juego con el 65,7 por ciento de los votos.

Antes de cruzar la puerta de la casa más famosa del país, Jenifer miró a sus compañeros y disparó picante: "Un mensaje. A los que están durmiendo despiértense que están en Gran Hermano y a los caretas, lo mismo".

Keila entró en crisis y amenaza con dejar la casa de Gran Hermano 2024

En las últimas horas, Keila Sosa entró en crisis, amenazó con dejar la casa de Gran Hermano 2024 y tuvo que recibir contención de parte de sus compañeros.

Luz Tito contuvo a la jugadora, que no podía parar de llorar. La chica de Tigre expresó que comenzó a sentir las consecuencias del aislamiento y, por esa razón, empezó a fantasear con la idea de irse del juego.

“Imaginate que no tenía ganas ni de bañarme y yo me baño todo los días”, le dijo Keila a su compañera.

“Hoy no tenía ganas de estar acá. Me quería ir. Me sentía encerrada. No podía respirar. Iba a ir al confesionario, pero después dije: ‘¿qué carajos? ¡es mi sueño estar acá!’”, remarcó la jugadora.

Después de unos minutos, y gracias a las palabras de sus compañeras, Keila prometió enfocarse para poder seguir adelante con su participación en el reality.