La China Suárez perjudicó a Mauro Icardi ante el Ministerio Público Tutelar

“De hecho, la nipona les dijo a los del Ministerio Público Tutelar que ella iba a estar toda la semana en Capital con sus hijos”, agregó la periodista, que, a diferencia de otras ocasiones, le mostró sus respetos a la actriz, con quien mantiene un litigio legal. “A mí me dicen que la odio, pero yo doy información”, indicó la conductora de SQP.

“Ella fue el sábado. Se quedó a almorzar una hora y se fue y ayer domingo fue un rato y se volvió a ir”, sumó Yanina. “Esta vez me cerró la boca. (…) Habló con el Ministerio Público Tutelar y deslizó que el ‘pesadito e insistente’ es él, no ella. A mí una vez Wanda me dijo ‘La China no lo va a aguantar más, Mauro es muy pesado’”, cerró.

Yanina Latorre

Cuáles son las exigencias de Vicuña y Cabré a la China Suárez antes de que viaje con sus hijos a Turquía

En los próximos días, Mauro Icardi deberá reincorporarse a los entrenamientos del Galatasaray de Turquía, luego de la lesión que sufrió en noviembre pasado: una rotura del ligamento cruzado en su rodilla derecha. El delantero fue operado y realizó gran parte de su recuperación en la Argentina.

Por su parte, La China Suárez tiene la intención de acompañar a su pareja en esta nueva etapa en Estambul, y recientemente salieron a la luz las condiciones que habrían puesto Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña para autorizar que sus hijos viajen con ella al exterior.

Según se supo, la actriz ya habría tomado la decisión de mudarse a Turquía junto al ex de Wanda Nara, y planea llevar consigo a los hijos que tuvo con ambos actores.

En ese marco, Angie Balbiani contó en Puro Show (El Trece) los detalles de las conversaciones que Eugenia habría mantenido por separado con Cabré y Vicuña para poder viajar con Rufina, Magnolia y Amancio.

“La China se va a ir a vivir a Turquía con Mauro con sus dos hijos menores (Magnolia y Amancio) y, su hija mayor (Rufina), la que comparte con Cabré, va a terminar el año lectivo en Argentina", explicó la panelista.

Además, reveló cuál fue el pedido específico que hizo Cabré para dar su consentimiento: "Y después, autorizada por Cabré, se va a ir a vivir a Turquía con la China con la condición de que una vez por mes se vean, o porque viaje él o porque viaje ella”, detalló.

En cuanto a la postura de Benjamín Vicuña, Balbiani señaló: “La China Suárez va a viajar con sus hijos menores que comparte con Benjamín Vicuña a Turquía, se va a vivir en estos días, que yo sepa Vicuña no pidió nada”.