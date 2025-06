El polémico mensaje de Alex Caniggia tras confirmar su reconciliación con Melody Luz

"El Emperador, la Emperatriz, y la Princesa Imperial. El Reino está en paz, siempre al Top", Si! La familia siempre primero, re de barat andar separados", "Miramos pero no juzgamos", "Banco que ella le dé otra oportunidad. ¿Quién nos se equivocó alguna vez? Son muy lindos", comentaron algunos de los fans virtuales en el posteo.

Tras aquella primera separación, Melody Luz expuso a Alex Caniggia con el peor de los mensajes en las redes y confirmaba su romance con el cocinero Santiago del Azar : “Es re lindo tener a tu bebé en brazos, recién nacida y encontrar mensajes, perdonar, encontrar, perdonar. Me cansé. Hoy voy a ser feliz con cualquier decisión que sienta que me haga feliz. Santiago me hace feliz y al que no le guste, que se vaya a tomar un curso masivo y no me rompan las que no tengo. Fin”, disparó categórica.

alex caniggia con melody luz y su hija venezia tras la reconciliacion.jpg

El dolor de Santiago del Azar tras separarse de Melody Luz en medio de un gran escándalo

Melody Luz y Álex Caniggia sorprendieron al publicar una imagen familiar junto a su hija Venezia y de inmediato se conoció el escándalo que derivó en su separación del cocinero Santiago del Azar.

"Fue un escándalo total. Melody estaba en su departamento con Alex Caniggia y Santiago, que vive en el mismo complejo, vio una situación rara y se acercó a la puerta de donde vive Melody", contó el panelista de LAM Pepe Ochoa.

"Le empezó a tocar el timbre, le dijo 'salí porque estás con Alex'. Cuando Melody abrió la puerta, Santiago estaba en un ataque totalmente de histeria. Le dijo 'me hiciste lo mismo, Alex, vení'. Lo incitó a Alex a pelear. No se llegaron a ir a las manos, pero se complicó todo", detalló Pepe.

Y remarcó: "Melody Luz lo sacó a Santiago del departamento, terminó durmiendo con Alex Caniggia. Y hoy a la mañana la bailarina volvió a su departamento, le tocó el timbre a Santiago y lo dejó. Del Azar está desesperado por volver, pero Melody le dijo 'si vos estás violentando a mi ex, también me estás violentando a mí y a mi hija', y le cortó la relación".

Ante este episodio, Santiago del Azar habló con PrimiciasYa y aclaró qué pasó: "Yo no me violenté, no es así. Sí me enojé por algo que pasó y el que se enoja pierde. Pero jamás lo invité a pelear a Alex, no haría eso nunca. Estoy mal, me duele mucho esto. Vi algo que no me gustó y lo expresé como me salió. Yo me enamoré de ella y de su hija, y fue muy linda la relación con ellas".

"No soy una persona violenta, no soy agresivo. Pero soy una persona impulsiva y a veces eso me lleva a lugares que no están tan buenos. Todos tenemos nuestro lado de luz y nuestro lado gris. Mi lado gris creo yo es esa impulsividad y a veces unas inseguridades que hacen que la cabeza te hagan pensar cualquier cosa", dejó en claro.

Y sobre el tenso cruce con Melody y Alex, aclaró: "Ellos se iban a reunir en la casa de él y yo le pregunté bien 'de qué iban hablar' y le dije que vinieran para su casa. Y ella creía que lo hacía para controlarla y nada que ver, yo no controlo a nadie. Yo fui a llevar a mi hija a baile, volví y ellos estaban reunidos. Le mandé un mensaje y no me respondió, y yo me perseguí. Pensé que la perdía".

"No debería haber ido porque la alejé. Yo no grité ni hablé con Alex, solamente hablé con ella. Después ella vino a mí casa para hablar y le dije que había visto algo que no me gustó. Le pedí disculpas, le dije que no debí haber pasado por donde estaban ellos. A veces por amor uno se equivoca y hace cosas que no van. Ella se terminó alejando y yo no quería eso", reconoció Santiago del Azar.