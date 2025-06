"Mauro me prohibía ver a Maxi": la demoledora confesión de Wanda Nara tras el escándalo del Chateau

Acto seguido, un cronista le preguntó si habló con su expareja Maxi López sobre la situación vivida el pasado viernes e hizo una dura confesión: "Sí. Yo estuve mucho tiempo con prohibición de hablar con él. Lo mismo me pasó con mi papá y mucha gente de mi entorno. Maxi lo entendió, se alejó. Al principio tuve situaciones parecidas a las que tengo ahora. Por eso, muchos dicen 'bueno, ya le hizo lo mismo'. A mí me pasó que estaba con una persona que no quería que yo tenga relación, no quería que me acerque, había cosas que veía".

"Te lo puede decir mi abogada que me acompañó en ese momento, que es Ana (Rosenfeld), muchas veces dije 'no necesito el dinero para mantener a los chicos' y muchas veces pedí que no me den dinero y quizás era mi expareja la que se ocupaba con la abogada de hacer causas, juicios y me entorpecía la relación con Maxi. Yo lamento el tiempo que no pudo estar con los chicos. No era tanto de mi lado. Era yo la que me tenía que trasladar, mi pareja en ese momento no me dejaba. Yo ahora soy libre", reveló Wanda.

Embed

En medio del escándalo con Wanda, piden prohibirle la salida del país a Mauro Icardi

En medio del conflicto por la revinculación con sus hijas, Mauro Icardi volvió a ser noticia por un nuevo frente judicial. Según se dio a conocer este lunes en DDM (América TV), el delantero enfrenta una medida legal que podría interferir con sus planes más cercanos.

Durante la transmisión del programa conducido por Mariana Fabbiani, el panelista Guido Zaffora informó que la abogada Ana Rosenfeld presentó una petición ante la Justicia para restringir la salida del país de Icardi. El motivo estaría vinculado a una deuda por honorarios profesionales que el futbolista aún no habría saldado.

"La doctora Rosenfeld inicia a Icardi una demanda por incumplimiento del pago de sus honorarios. Él no pagó. Le quedó debiendo 10 mil dólares. Ella dice: 'no abonaste, sos deudor, no podés salir del país'. Por eso, ella le pide a la Justicia que Mauro Icardi no salga del país", detalló Zaffora en el ciclo de América TV.

La noticia sorprendió a los presentes en el estudio, especialmente por el tipo de reclamo. El abogado César Carozza, invitado al panel, aclaró: "No es una deuda alimentaria. Es una deuda por incumplimiento del pago de honorarios", dejando en claro que no se trata de una cuestión relacionada con sus hijas ni con obligaciones familiares.

También se sumó al debate el abogado y mediático Mauricio D'Alessandro, quien no dudó en cuestionar la medida. "¿Cómo le van a prohibir salir del país a Mauro Icardi? No es por criticarla a mi amiga Ana Rosenfeld, pero es una semana con mucha actividad judicial y querrá estar en los programas", comentó con tono irónico el letrado.

Aunque la Justicia aún no resolvió el pedido, la situación agrega más tensión al complejo presente del jugador, quien tiene previsto viajar a Turquía para reincorporarse a sus compromisos con el Galatasaray.