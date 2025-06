Las dolorosas declaraciones de Ova Sabatini sobre la distancia con su hermana Gabriela

Y en ese sentido explicó que no está al tanto de los comentarios que surgen en los medios sobre este tema: "Te digo la verdad: no escucho absolutamente nada. La tele es así".

Por su parte, Catherine Fulop intervino y dio su opinión: "La verdad nadie lo sabe del afuera de la familia. Entonces uno no se pone a dar explicaciones de cuestiones que son personales y familiares y que pertenecen a la intimidad de la familia. Que digan lo que digan".

Ova Sabatini después mostró a cámara que estaba leyendo el libro Let Them de Mel Robbins y reflexionó: "Esto quiere decir dejar, soltar y lo que opine o diga la gente no te afecte. Dejar que la gente piense y diga lo que quiera".

Y dejó en claro que no le gusta que su hija Oriana y Catherine hablen de la distancia que tiene con Gabriela en los medios: "Yo les digo todo el tiempo, no me gusta que opinen". "Son cosas que duelen", agregó Fulop. Y Ova finalizó: "Toda la gente que nos conoce, estamos muy bien con ellos".

El balance de Ova Sabatini al cumplir 60 años con un dardo para su hermana Gaby: "Estuve triste"

Ova Sabatini celebró sus 60 años rodeado de familiares y amigos y en medio de esa fecha especial compartió un movilizante posteo con un palito indirecto para su hermana Gabriela Sabatini, con quien está distanciado hace un largo tiempo.

“¡60 años! Me encuentran fuerte, feliz, rodeado de seres queridos y amados. No todos los que quisiera, pero hay que aceptar”, escribió el esposo de Catherine Fulop con el corazón en la mano.

“He vivido, sentido, aprendido. Llevo un camino lleno de aciertos y de errores. De comienzos, pausas y renacimientos. Pasaron personas que me han marcado, momentos que han dejado huella”, añadió.

Y remarcó profundo: “Estuve triste y está bien. No hay que estar fuerte todo el tiempo. La tristeza es una emoción legítima que habla de vos, de lo que te importa, de lo que dolió, de lo que tuviste que procesar. Sentir es de fuertes. Honro lo vivido y miro con ternura a quien fui. Hoy siento gran amor por los que me quieren. Para ellos estoy, para ellos soy”.

“Gracias a los que me acompañan. Mi familia, mis muchos amigos. Los amo. Y en especial a mis tres grandes amores, que son mi inspiración de todos los días. Cathy, Ori y Titi”, finalizó Ova Sabatini su posteo.