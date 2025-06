El llanto desconsolado de Mauro Icardi tras el conflicto con Wanda Nara por sus hijas

“Entonces estaba la policía, forcejeaban. Ella estaba con la nena encadenada y…”, quiso retomar Pampito. Angie explicó que finalmente “se llevan a las chicas, se suben al ascensor e Icardi les agradece a las abogadas llorando”.

“Un tipo que tiene una personalidad muy adusta, que por lo general siempre lo vemos serio, se quebró”, resaltó la panelista.

Pochi recordó que la abogada “Lara Piro dijo ‘lloramos’ cuando salieron. Hubo cronistas ahí que me dijeron que a Lara Piro se la había visto llorando”.

“Bueno, se suben al auto, se van a la casa de Nordelta, donde no estaba La China. Las nenas suben las escaleras de ‘la casa de los sueños’ y ven, en sus habitaciones, esto lo dijo Gustavo Méndez también el fin de semana porque me gusta reconocer cuando alguien más lo dijo, las camas de dos plazas de cada habitación estaban repletas de regalos, ropa, juguetes, de todo. Toda la cama llena de juguetes”, concluyó Angie.

Qué fue lo más grave que hizo Wanda Nara en su pelea con Mauro Icardi por sus hijas

El viernes pasado se vivió una jornada de alta tensión en el Chateau Libertador, el exclusivo edificio donde vive Wanda Nara. Luego de diez horas de espera y en medio de un conflicto judicial, Mauro Icardi finalmente logró salir del lugar acompañado por sus hijas, Francesca e Isabella.

Durante ese extenso período, el futbolista del Galatasaray permaneció en el bar del edificio junto a sus abogadas, Elba Marcovecchio y Lara Piro, mientras gestionaban ante el juez Adrián Hagopian el cumplimiento del régimen de visitas, ya que Wanda se negaba a permitir que las niñas se fueran con él.

Según trascendió, la animadora de Telefe entró en crisis al enterarse de que Icardi la esperaba en el estacionamiento para llevarse a las chicas. "Wanda no paraba de llorar, y al verla tan alterada, las niñas no querían marcharse con su padre para no causarle más dolor", relataron allegados. Incluso se llegó a plantear que la empresaria podría enfrentar una orden de detención si no accedía a lo dictado por la Justicia.

Finalmente, tras una extensa negociación, las menores subieron al vehículo de su padre para pasar algunos días con él. Según lo acordado, deberán regresar al Chateau el próximo 4 de julio.

El episodio tuvo un fuerte impacto mediático. Pocas horas después comenzaron a circular en redes sociales varios videos filmados dentro del departamento de Wanda, donde se la veía visiblemente angustiada, mientras las niñas expresaban su negativa a irse con su papá. Las imágenes, de fuerte contenido emocional, se viralizaron rápidamente y generaron gran repercusión.

Desde su cuenta en X (ex Twitter), Yanina Latorre se refirió al fuerte material difundido. La conductora de SQP indicó: "Los videos los mandó Wanda. Igual, no entiendo que los publiquen. Una locura todo. Jamás publicaría algo así". Con esa declaración, Latorre dejó clara su crítica a la exposición pública de un conflicto tan delicado como personal.