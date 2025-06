Aparecieron fotos y video hot de Jenifer Lauria de Gran Hermano para una plataforma de adultos

Desde su ingreso al reality, Lauría se posicionó como una figura frontal, sin filtros, algo que mantiene en esta nueva etapa: “Después de todo lo que viví públicamente, sentí que era el momento de tomar las riendas de mi propia imagen”.

Jenifer Lauria

A través de su canal, busca mostrar una faceta más íntima, sincera y auténtica, donde la exposición no sea impuesta, sino elegida. “No me interesa encajar en lo que se espera. Quiero mostrarme tal cual soy, y esta plataforma me permite hacerlo sin intermediarios.”

Además, remarca que su participación en esta plataforma está en línea con una nueva forma de priorizarse: “Estoy empezando una etapa en la que priorizo lo que me hace bien. Ser parte de esto es una forma de apostar por mí misma.”

“Me gusta que acá no se juzga. Cada mujer decide qué contar, cómo mostrarse y qué camino quiere recorrer", cerró Jenifer.

Quién es Jenifer Lauría, la ex de Ricardo Centurión que estuvo en Gran Hermano

Jenifer Lauría se presentó de la mejor manera en la casa de Gran Hermano 2024: es de Canning y la participante contó que trabaja hace 10 años de administradora con la familia Moyano en el Sindicato de Camioneros.

"Hola, me llamo Jenifer Lauría y soy de Canning. Estoy trabajando como administrativa en la Federación de Camioneros. Trabajo para los Moyano. Casi 10 años que estoy trabajando con ellos. Los conozco a todos y buena onda", reveló en las primeras frases de su presentación para el reality.

"Estoy chiflada, pero soy muy divertida. A la noche no tengo sueño. Tengo ganas de salir a tomar algo. Todos los días", agregó.

"Estoy en un cumple siempre. Sé que donde voy siempre llamo la atención por mi manera de ser. Soy re gritona aparte", describió después. "Creo que en la casa voy a ser una mina querible, no para todos. No hay otro como yo. Todavía no nació. Bah, sí nació: mi hija", añadió enseguida.

"Cuando me mienten me enojo mucho. Odio la mentira. No me gusta. Soy muy frontal. Voy a entrar para jugar y para ganar, obvio. Soy de llevarme el mundo por delante", cerró Lauría.

La personalidad de la mujer es evidente con sólo verla charlar unos minutos. Su estilo extrovertido, sensual y carismático, también fue percibido por Santiago del Moro.

"Te veo re power, re fuerte, super resuelta. ¿Estás soltera ahora?", le preguntó en cuanto la vio. "Sí", reconoció Jenifer. "No sé si decirte tené cuidado dentro o que tengan cuidado con vos dentro", ironizó el el conductor. "Ambas", cerró ella antes de ir a abrazarse con su familia antes de entrar al juego.