La sorpresiva afirmación de Wanda Nara tras la revinculación de Mauro Icardi con sus hijas: "Ellas están..."

La mediática remarcó que se siente más tranquila porque sabe que las nenas están contenidas y cuidadas. "Ellas están bien. Esa son mi única prioridad y, seguramente, la de su papá", agregó con tono sereno, intentando poner paños fríos a la situación.

Finalmente, cuando le consultaron si le molestaba que La China Suárez haya participado -al menos por unas horas- del reencuentro familiar, Wanda descolocó a todos con su respuesta: "No, no me molesta. Para mí no es un problema", concluyó con firmeza, aunque su expresión corporal dejó a los noteros incrédulos frente a dicha afirmación.

Embed

Se supo por qué los hijos de La China no fueron al almuerzo de Mauro Icardi con sus hijas

Después de varios intentos frustrados, Mauro Icardi finalmente logró reencontrarse con sus hijas el viernes. Aunque el proceso fue complejo, el objetivo se cumplió: el jugador pudo llevarse a Francesca e Isabella a su casa y comenzar a cumplir con lo establecido por la Justicia en el marco del régimen de visitas.

Durante el fin de semana, Mauro organizó planes en su hogar y, el sábado al mediodía, recibió la visita de la China Suárez, quien se incorporó al grupo tal como lo había dispuesto el juzgado. La actriz compartió el almuerzo con él y las niñas, pero permaneció allí por un breve período. Tras la comida, se retiró con sus hijos, permitiendo que el futbolista continuara disfrutando del tiempo a solas con sus hijas.

Lo que llamó la atención fue la ausencia de los hijos de la actriz en ese encuentro. El periodista Gustavo Méndez fue quien aclaró los motivos: "Como se pidió que la vinculación de la China con las nenas fuera paulatina, decidieron que el primer encuentro fuera con ella solamente", explicó. Además, sumó publicaciones de su colega Facundo Ventura, quien también aportó información sobre el proceso de revinculación. Según trascendió, la idea era observar cómo transcurría esa primera instancia antes de dar el paso siguiente.

"Recién este lunes, él tenía la decisión de sumar a Rufina, Amancio y Magnolia al grupo o esperar un poco más", detalló Méndez. Esto sugiere que la ausencia de los hijos de la China no obedeció a un conflicto ni a una señal de distanciamiento, sino que fue el resultado de un acuerdo entre los adultos implicados, que en esta oportunidad parecerían dispuestos a manejar la situación con mayor madurez.

Si todo se desarrolla según lo acordado, el próximo 4 de julio Mauro Icardi deberá regresar a las niñas con Wanda Nara, antes de emprender su viaje a Turquía, país al que ya se confirmó que viajará acompañado por su actual pareja.