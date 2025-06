El inesperado gesto de Valentino López hacia Mauro Icardi que habría molestado a Wanda Nara

Por úlimo, Balbiani afirmó que la China Suárez se irá a vivir a Turquía con Icardi y detalló: "Se irá con sus dos hijos menores. Su hija mayor, la que comparte con (Nicolás) Cabré, va a terminar el año lectivo en Argentina y autorizada por Cabré se va a ir a vivir a Turquía con la China, con la condición de que una vez por mes se vean".

Inesperada reacción de Wanda Nara tras el reencuentro de Mauro Icardi con sus hijas

El pasado viernes, Mauro Icardi fue a buscar a sus hijas al Chateau Libertador, donde residen junto a Wanda Nara, y así comenzó el proceso de revinculación con las niñas. El futbolista esperó durante diez horas para poder llevárselas. De acuerdo con lo que trascendió, la mediática se encontraba muy angustiada, llorando desconsoladamente, y las pequeñas no querían marcharse al verla en ese estado.

Este lunes, Wanda Nara rompió el silencio en el programa Intrusos (América TV) y sorprendió con sus palabras sobre el reciente reencuentro entre su ex, Mauro Icardi, y las menores. Con un semblante más sereno, la empresaria compartió su versión de los hechos y afirmó que gran parte de la información difundida en los medios no era cierta.

"Todo lo que se dijo es mentira. Por suerte, están las cámaras de seguridad de mi casa que grabaron todo lo que pasó. Yo siempre colaboré. Estoy muy contenta porque están haciendo todo bien", afirmó, dejando en claro su postura frente a la polémica.

Además, Wanda valoró el acompañamiento del Ministerio Público Tutelar, que le brindó apoyo constante durante este proceso. Según relató, esa entidad está monitoreando de cerca la situación de Francesca e Isabella mientras permanecen con su padre. "Desde el Ministerio Público Tutelar me están ayudando mucho", aseguró, agradecida por el respaldo recibido.

La mediática también expresó que se siente más aliviada al saber que sus hijas están bien cuidadas y contenidas. "Ellas están bien. Esa son mi única prioridad y, seguramente, la de su papá", agregó con tono sereno, intentando poner paños fríos a la situación.

Por último, cuando le preguntaron si le había molestado la presencia de La China Suárez —quien habría estado algunas horas durante el reencuentro familiar—, Wanda sorprendió con su respuesta: "No, no me molesta. Para mí no es un problema", concluyó con firmeza, aunque su lenguaje corporal dejó a los noteros con dudas sobre la veracidad de esa afirmación.