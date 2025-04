Ricardo Darín frenó en seco a un periodista tras una inesperada pregunta: "No me metas ahí"

Sin embargo, luego llegó la pregunta que cambió la charla y el cronista deslizó: “Ahora se está hablando mucho de la grieta que hay entre los artistas y el gobierno…¿qué reflexión tenes al respecto?”.

"No me metas ahí, dale. Déjame que me tengo que ir. ¿Qué crees que yo puedo opinar al respecto?", le respondió el actor sin intención de dar su visión y alejándose de la cámara.

La serie está basada en la emblemática historieta argentina de Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López que marcó un hito en la ciencia ficción en español con una nevada mortal en la Ciudad de Buenos Aires.

Se conoció el sorprendente patrimonio que Ricardo Darín acumuló a lo largo de su carrera

Hijo de madre y padre actores, pareciera que el destino en el mundo del espectáculo de Ricardo Darín estuvo marcado ya desde su nacimiento.

Y si bien en su juventud formó parte de la camada de los "galancitos", junto a incipientes actores como Carlos Andrés Calvo, Raúl Taibo o Darío Grandinetti, con los años demostró ser un talentosísimo actor que trascendió las fronteras y ganando fama en distintos puntos del planeta gracias a sus interpretaciones cinematográficas y sus puestas teatrales.

Desde aquel estafador en Nueve Reinas o el agente judicial retirado Benjamín Espósito en la ganadora del Oscar El secreto de sus ojos (2009), sólo por mencionar dos de los tantísimos títulos que ha protagonizado en el cine, lo cierto es que Darín supo combinar perfectamente su impecable carrera cinematográfica con su amor por el teatro, consagrándose así como uno de los grandes actores argentinos.

Ricardo Darín - el secreto de sus ojos.jpg

Así las cosas, de acuerdo a un informe de People White Money donde Darín aparece a la altura de figuras internacionales como Tom Cruise, Arnold Schwarzenegger o Sylvester Stallone, la revista estima que la fortuna de Ricardo superaría los 245 millones de dólares.

Vale recordar que sólo con el film Argentina, 1985, la película sobre la última dictadura militar que padeció el país estrenada en septiembre de 2022, sumó unos 82 millones de dólares.