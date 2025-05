La tremenda escena escatológica que protagonizó Selva delante de sus compañeros en Gran Hermano

Juan Pablo no pudo ocultar su sorpresa. “Se le escapó, no, no, no”, comentó atónito. “Andá, seguí, hacé de cuenta que no pasó nada. Se le escapan mal, boludo. Es un show todo lo que hace”, señaló Devi, mientras Ulises se cubría la cara con el buzo.

“Es un desastre”, acotó el cordobés. “No le importa nada”, acotó su compañero.

El momento, que no pasó desapercibido para los fanáticos del reality, se viralizó rápidamente en redes sociales. Selva sumó un nuevo capítulo al repertorio de escenas insólitas dentro de la casa más famosa del país.

Guerra inesperada: el motivo que provocó la furia de Selva contra Tato en Gran Hermano

Hay un tema que preocupa y mucho a todos en Gran Hermano 2024, la falta de comida. Los nervios de los participantes están crispados por la falta de insumos en la casa más famosa el país.

Selva Pérez explotó contra Santiago Algorta porque usó carne para preparar una comida y no recordó que es un ingrediente que escasea.

"Fue solo un pedacito de carne...", se defendió el uruguayo. "Pero no hay... no hay, Tato!", le dijo su compatriota y mencionó que ella viene restringiéndose en el uso de carne para cocinar por solidaridad con el resto.

"Ayer los dos pasteles los hice con un puñadito de carne picada para no gastarme el paquete entero y tenerlo para otra comida. El guiso de lentejas lo hice con un pedacito de carne para no gastar", detalló Selva.

"Vos sabía esto... y te chupó un huev.... ¡Tenés que pensar en el resto!", sumó Eugenia, en sintonía con los dichos de la uruguaya. "Tenés razón", fue la reacción de Tato, que no quiso entrar en una polémica.