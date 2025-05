Ricardo Darín se plantó furioso ante un hiriente comentario sobre su hermana Alejandra

Y agregó: "No sé, una docena de empanadas vale 48 mil pesos. ¡48 mil pesos! No entiendo muy bien, hay algo que no me termina de cerrar”, lanzó el artista, disparando una gran polémica en las redes sociales y donde muchos cuestionaron el precio que dijo el artista.

Lo cierto es que en medio de la gran cantidad de mensajes que recibió el actor en su cuenta en X, uno de ellos hizo referencia de manera hiriente a la memoria de Alejandra Darín, quien falleció el 15 de enero a los 62 años.

"Igual que la corrupta de la hermana debería callarse por que lo que hizo su hermana en la Asociación Argentina de Actores fue una vergüenza", comentó un usuario.

Sin embargo, Ricardo Darín no dejó pasar de largo ese polémico mensaje y contestó de manera contundente ante ese desubicado comentario en las redes donde se mencionó a Alejandra.

“Tenés mucha suerte en que no responda semejante agresión, obviamente amparado por el anonimato. Lavate la boca antes de hablar de mi hermana... Cobarde”, respondió furioso el artista.

ricardo darin responde hiriente comentario en x sobre su hermana alejandra.jpg

Ricardo Darín enfrentó la polémica por el precio de las empanadas: "Odio y bronca"

Ricardo Darín habló después del revuelo que generaron sus dichos en la mesa de Mirtha Legrand al decir que una docena de empanadas valía 48 mil pesos y que incluso sus dichos motivaron una fuerte respuesta del Ministro de Economía, Luis Caputo.

"Cada uno interpreta lo que quiere con eso. Si miras bien se entiende claramente a lo que me refiero. Por supuesto que hay empanadas más caras, más baratas", indicó el actor en charla con Intrusos (América TV). "Pero está claro de lo que estamos hablando, que los precios están elevados, la gente lo sabe", continuó.

Y remarcó sobre la dura respuesta que dio el Ministro de Economía a sus declaraciones: "Esto no tiene que ver con el Gobierno ni hablar bien ni mal del señor Caputo que que me trató de 'Ricardito', bastante despectivo para un funcionario público, tendría que ser un poquito más educado. No me parece que está bien que haga eso un funcionario público".

Sobre la agresividad desde las redes sociales, Ricardo Darín observó: "Hay tanta gente cargada y vuelca su odio y su bronca. Te acusan de cosas que no soy, pero bueno, eso corre por cuenta de cada uno".

"Si empezas a tener miedo de poder decís lo que pensas sin ofender a nadie como hizo este señor (Caputo) te empezas a quedar callado y eso no está bien porque estamos en democracia", explicó el actor.

Y dejó en claro: "Respeto al Gobierno como he respetado a todos aún no estando de acuerdo. Si de arriba no te tratan bien es difícil sostenerlo abajo, nosotros estamos abajo".

"A lo mejor fue una tontería de mi parte poner un número porque es cierto no todas las empanadas valen eso y mucha gente en defensa puso que valen eso, así que lo agradezco", reconoció Darín al poner un precio a la docena de empanadas.