Romina Scalora disparó letal contra Edith Hermida y recordó su pésima experiencia en Bendita: "Maltratadora"

“Yo juego en el panel, te chicaneo porque si estamos todos de acuerdo no hay programa. Ella en un momento se sintió mal por ese juego, ese chicaneo, no lo pescó y yo reconozco que me enojé”, deslizó Hermida en el streaming. “No me gustó porque me dijo al aire ‘mala compañera’. Fue ‘acá todo el mundo dice que sos mala compañera’ y me entró la bala”, prosiguió al tiempo que arremetió: “Me daba un poquito mosquita muerta”.

Así las cosas, tras repasar los picantes dichos de la locutora, Scalora no se contuvo y expuso la mala onda que hay entre ellas y a qué se debe. “La ‘mosquita muerta’ está fuera de Bendita”, lanzó en su primera reacción. Y cuando el conductor de LAM quiso saber si la "rajó" ella, Romina fue clara. “Yo no me fui de Bendita. A mí me dijeron que iban a cambiar el panel y yo no voy a poner jamás en cuestión las decisiones de Beto. Tiene todo su derecho de poner el panel que quiera”, aseguró.

“Ahora, yo lo pasé muy mal con esta señora que vive en canal Volver. Lo pasé mal en serio con esa señora que cada vez que aparece habla mal de alguno de sus excompañeros. Como dice Luis Ventura, ‘vayan y averigüen’ quiénes hablan bien de ella de las personas que se fueron de Bendita’”, agregó visiblemente molesta.

Edith Hermida y Romina Scalora - captura LAM.jpg

Cómo comenzó el enfrentamiento entre Romina Scalora y Edith Hermida en Bendita

Pero eso no fue todo, porque además, Romina Scalora contó a partir de cuándo Edith Hermida le hizo la cruz: “Ella tenía problemas como cerrar un informe, estaba hablando ella, se me ocurre un bocadito y hace un problema diciendo ‘los informes los cierro yo’”, recordó, mientras se refirió a la relación que tuvo con el resto del equipo. “No tengo problema con nadie más de Bendita. Los amo a todos, era feliz ahí. La pasé muy mal con Edith”, afirmó.

Según la actual angelita, todo empezó en un debate sobre Furia de Gran Hermano. “Ella me dijo ‘¿no podés ser un poco más empática con una persona que tiene leucemia?’. Estábamos hablando de Gran Hermano, me pareció un montón y le contesté que ella estaba siendo poco empática”, rememoró.

Romina Scalora y Edith Hermida - captura LAM.jpg

“Para ser ‘picante’ ella puede decirme lo que quiera, porque era muy picante y cuasi maltratadora. ¿Yo tenía que reírme? No”, arremetió y le hizo saber: “El estar hace muchos años en un lugar no te habilita a que trates mal a gente que quiere crecer”.

Asimismo, Scalora fulminó a Edith al asegurar que "es una señora grande que ve una competencia en cualquier mujer que se siente en ese panel y hable con sujeto y predicado”, dejando entrever una posible inseguridad profesional de la histórica panelista de Bendita.

Por último, tras repasar el tenso episodio que vivieron en la última entrega de los Martín Fierro cuando Edith la tapó en el escenario para que no se la vea en cámara según ella, Romina volvió a fulminarla: “Simplemente le contesté a una ‘picanteada’ en el panel. ¿Vale eso que durante 6 meses no me saludes, que me hagas esto? Nadie pone en duda que es ‘la histórica’. ¿Por qué piensa que otra persona está amenazándola? Es la persona con el trabajo más estable de la Argentina. Hace 20 años que está sentada ahí adentro y sigue pensando que la gente que va un mes es una competencia. ¡Dejá vivir! ¡Dejá crecer a la gente, Edith!”.