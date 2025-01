Edith Hermida destrozó a la China Suárez por su romance con Mauro Icardi: fuertes declaraciones

“Me parecen todos muy tóxicos. Yo estaba esperando la foto de la China con Icardi. Me parece horrible lo que hizo Icardi”, comenzó picante la panelista en una nota con Puro Show, El Trece.

Y siguió: “En general, Icardi me parece un pelotudo, no me gusta lo que hace. Él estuvo en ese lugar también, se lo hizo a Maxi López... ¿Qué te pensaste? ¿Que no te iba a pasar a vos Mauro Icardi? Te va a pasar”.

“La China me da bronca, nosotros nos la encontramos acá, fuimos saludarla y te saluda como de arriba”, manifestó Edith Hermida sobre las actitudes de la actriz.

Luego arremetió: “Sos recontra súper escandalosa, te metés en todos los quilombos y después no querés dar nota, te hacés la diva. ¡Pará! ¿Quién sos China? Estoy indignada con la China”.

Sobre el final, Edith Hermida dejó en claro su postura a favor la ex del futbolista en el gran escándalo: “En este caso, la que es más fiel a sí misma es Wanda Nara. Ella siempre fue escandalosa, no vendió otra cosa. Todo lo de Mauro horrible y si tengo que ponerme del lado de alguien y que es fiel a sí misma es Wanda”.

china suarez y mauro icardi 1.jpg

El nuevo misterio que rodea a la China Suárez: ¿con quién se casó y divorció?

La China Suárez vuelve a estar en el centro de la polémica por un dato hasta ahora desconocido en medio de su relación con Mauro Icardi y el escándalo con Wanda Nara.

Según una notificación judicial que publicó desde X la cuenta @elejercitodelam, la actriz está legalmente divorciada, lo que abrió el misterio sobre con quién se casó.

En el documento se observa el nombre de María Eugenia Suárez Riveiro, su fecha de nacimiento (9/3/1992), de nacionalidad argentina y su estado civil es divorciada.

"La China está divorciada. ¿Cuándo se casó y con quién? ¿Alguien tiene el dato? #LAM", se pregunta en el mensaje en redes desde la cuenta oficial del ciclo que conduce Ángel de Brito.

A lo largo de estos años han circulado rumores sobre posibles bodas secretas de la actriz de 32 años pero ninguna de ellas fue confirmada oficialmente.

La China Suárez estuvo en pareja con varios famosos como Nicolás Cabré, David Bisbal, Nacho Viale, Benjamín Vicuña y Rusherking. Con Cabré tiene a su hija mayor Rufina mientras que con Vicuña a Magnolia y Amancio.

¿Con quién dio el sí en el más absoluto secreto?