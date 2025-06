Sabrina Rojas recibió inesperado regalo en vivo y dio pistas de quién es su millonario pretendiente: "Fachero"

"Llega a estar en pareja y ya lo estoy mandando al frente", advirtió. Y agregó entre risas: "Necesito alguien pudiente que me salve la vida, trabajo desde chica, vivo al día".

Luego comentó que se trata de alguien "arriba de 40 años" y que "no lo conoce tanto". "Sé quién es, pero nunca charlamos. Espero que esto no sea joda de ustedes. A mí estas cosas me ponen... ¿Se agradece? ¿Cómo es esto? Si mandas rosas a un canal es porque no te importa que se hable", concluyó Sabrina Rojas.

Karina Jelinek confesó si su novia Flor Parise detonó la fugaz separación de Sabrina Rojas y Gabriel Liñares

Sabrina Rojas y Gabriel Liñares se separaron de manera inesperada a apenas dos meses de blanquear la relación y todas las miradas apuntaron a Flor Parise, ex de Lechuga.

Esto tiene que ver con el buen vínculo que aún mantiene él con su ex pareja, lo que habría derivado en la incomodidad de la conductora en la relación.

Yanina Latorre contó en Sálvese Quien Pueda (América Tv) que Flor Parise, actual novia de Karina Jelinek y ex de Liñares, habría sido la responsable de separación de Rojas, después de un viaje al exterior que Flor y Lechuga hicieron juntos con el hijo que tienen.

En ese sentido, Karina Jelinek se comunicó directamente con Yanina Latorre y fue picante con Sabrina Rojas.

“Es verdad lo que decís (le dijo Karina a Yanina). Me dio cosa a mí también pero a mí ellos me invitaron para ir (por Flor y Gabriel al viaje)”, explicó.

Y dejó en claro su posición con respecto a la cercanía entre Flor Parise con su ex pareja: "No estoy celosa".

Luego, Parise salió al aire vía telefónica y aclaró: "Orden de qué le voy a dar yo (a Gabriel), es una locura, es una persona adulta. Sí le saqué los pasajes pero no porque yo le maneje la vida".

"Es raro si yo me pongo de novia con un tipo y estas vos digitando", le marcó Yanina, entendiendo la incomodidad de Sabrina Rojas ante esta situación.