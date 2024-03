Santiago del Moro anunció las nuevas reglas que cambiarán todo en la casa de Gran Hermano

¿En qué consiste la nominación espontánea? El jugador que la utilice podrá darle tres votos a un compañero y dos a otro. La nominación habitual permite únicamente nominar con dos votos a una persona y con uno voto a otra.

La nominación fulminante, en tanto, permite que el participante mande a placa directamente a una persona. La fulminante convive con la espontánea pero a diferencia de esta última, solo puese ser utilizada una vez por jugador.

El picante gesto de Florencia que enfureció a Denisse en Gran Hermano

Denisse González volvió a la casa de Gran Hermano (Telefe) y en los últimos días demostró que su principal rival para esta nueva instancia es nada más y nada menos que Florencia Regidor.

Además, de su enfrentamiento por Bautista, este lunes ambas volvieron a protagonizar un nuevo cruce frente a todos su compañeros.

Sucede que al ingresar a la casa, los participantes le comentaron a Florencia uno de los códigos que mantenían el juego. Se trata de poner un peluche en la pared de la cama del jugador que queres nominar, para que se vaya en la siguiente gala de eliminación.

Bajo este contexto, Denisse se enteró que Florencia había colgado su oso de peluche en la pared de su cama y decidió enfrentarla. “¿Vos me colgaste el oso en la pared? Vos sabes para que es, te lo explicamos cuando llegaste. Yo se que no me voy, ¿fue un chiste?", preguntó.

“Fue un chiste, lo hice yo porque quise”, aseguró Flor y Denisse retrucó: “Lo hiciste sola en el cuarto… y fue un chiste pero no había nadie con quien reírse. Si alguien estaba con vos e hizo el chiste con vos, bueno. Pero estabas sola…raro”.

“No es un chiste de mal gusto, no es que quiero que te vayas ni nada, ¿por qué lo haría?”, insistió la nueva y Denisse sentenció: “Tocas mis cosas, las pones en la pared, estás sola, no me gustó, nada más”.

En eso, Florencia se puso picante y deslizó: “Bueno, decímelo bien, no me vengas a atacar”. “Te lo digo bien, no me las toques. Si sabes lo que significa no me lo hagas”, contestó la novia de Bautista.

Sin embargo, la amiga de Sabrina continuo con las provocaciones y disparó: “Si estás nerviosa no es mi culpa, lo hice para divertirme yo”. “No estoy nerviosa, no me las toques, nada más", concluyó Denisse y cruzó la puerta hacia el jardín alejándose de su compañera.