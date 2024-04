Duro revés para Jey Mammon en la causa contra Lucas Benvenuto

Ante la acusación del joven, el capocómico decidió ir realizar una querella por calumnias e injurias. "Yo no violé. Yo no abusé. Yo no drogué a ninguna persona, jamás, nunca en mi vida. No lo hice. Ni lo haría. Ni lo voy a hacer. Lo niego rotundamente. Estamos hablando de un nene de 14 años", manifestó en su defensa. .