El inesperado ofrecimiento que los 'Bros' le hicieron a Coti Romero en Gran Hermano: "Período de prueba"

Y agregó: “De nuestra parte te aseguramos no nominarte”. “¿Y si quedo en placa me salvan?”, le preguntó la rubia sin vueltas al 'Chino'. “Sí, porque jugamos con vos”, le contestó.

Más tarde, Coti -ni lerda ni perezosa- le habló a las cámaras y disparó, dejando en claro que no le interesa jugar con todos los 'Bros': “Que se vaya cualquiera, me chupa un...”.

“Yo no quiero jugar con Nico, no porque tenga algo en contra de él, sino porque se rehúsa a jugar, pero por ahora no puedo hacer nada porque es parte del grupo. Bauti es muy inteligente, así que quiero que juegue más, y si no me sirve, bueno…”, lanzó Romero.

Furia habló sin filtro sobre Coti en Gran Hermano y lanzó un desubicado comentario

Desde que Coti Romero ingresó a Gran Hermano (Telefe) Furia encontró una nueva rival y en las últimas horas tuvo una contundente charla con sus compañeros donde apuntó sin filtro con ella.

Analizando las posibles estrategias de su compañera, Juliana disparó: "Va con los varones igual, a nosotras no nos jode. Yo ponele que soy bisexual, si yo accedo me la volteo en dos pedos, está regaladísima".

"Está tratando de hacer con los pibes, por eso está con Nico, le rompe las bolas a él y a todos los que estén en pareja les va a romper las pelotas para molestar a los demás. Tiene que hacer un poco de ruido, porque si no lo logra, se va a afuera", sentenció.

Ante los comentarios de la entrenadora, todos sus compañeros presentes quedaron impactos y profundizaron nuevamente en su posible acercamiento a Coti.

Sin embargo, Furia cerró con otra polémica declaración. "Es como los repechajes, que encontraron a hacer ruido, igual yo no quiero chaparme a alguien que tiene 3 millones de seguidores y quedar como la que se chapó a Coti, ni en pedo", expresó.