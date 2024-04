Quién fue el último eliminado de Gran Hermano tras la votación positiva

Embed

Más adelante, el conductor Santiago del Moro reveló que Mauro D'Alessio continuaba en la competencia. También anunció que el cuarto salvado era el participante Emmanuel Vich. Mauro se quedó al obtener el 23,7 por ciento de los votos y el cordobés, 45,4 por ciento.

Por último, minutos después de la medianoche, el presentador informó que Damián Moya tenía que abandonar la casa más famosa del país. Damián quedó eliminado del reality al obtener el 8,9 por ciento de los votos. En tanto, Paloma Méndez sacó el 42,7 por ciento de lo votos, y Darío Martínez Corti, 48,4 por ciento.

Gran Hermano: Coti Romero recibió un nuevo grito desde afuera que alertó a los 'Bros'

Coti Romero, experta en el juego de Gran Hermano (Telefe), quedó desestabilizada en las últimas horas luego de haber escuchado un grito del exterior que la trató de "traidora".

"Nico, te amo. ¡Aguante los Bros! ¡Coti, traidora!", escucharon desde el living Nicolás Grosman y Federico 'Manzana' Farías.

"Amigo, tené que saber que esta charla es muy importante", le dijo Manzana a Nicolás. "A Coti tenemos que usarla nosotros para contra el afuera", le remarcó Nicolás. Y opinó Federico: "Todas las cosas que diga Coti hay que agarrarlas con pinzas".

Más tarde, Coti le consultó a Nicolás: "¿Vos estabas afuera cuando gritaron? 'Coty traidora, aguante Nico', ¿dijeron eso?". "Sabés que pasa, yo escucho eso y qué me importa... No te enrosques al pedo", le contestó el jugador, quien intentó tranquilizarla.

Acto seguido, la correntina expresó: "Yo re entiendo, son cosas que pasan... Pero me ha pasado el año pasado que decían cosas que yo me sentía mal. Hoy no me molesta porque yo te lo dije a vos".

"Exacto, tampoco sabemos si es real o no, ¿entendes? Así que ya está, tranquila", repitió Nicolás. Ahí, Coti abrazó a Nicolás y le dijo: "Yo los quiero mucho... Me gusta porque ustedes saben separar esas cosas, es como 'te voté, bueno chau'".