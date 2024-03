Paloma sorprendió al dar detalles de lo que fue su noche hot con Joel en Gran Hermano

“No me lo garch…Hubo toqueteo, de todo. Me dijo 'estoy muy caliente y si te la meto acabo. No garch.. hace tres meses imaginate'”, replicó la rubia. En eso su compañera soltó una carcajada y ella expresó: “Y, si no hacia hace tres meses tiene razón”.

De todas formas, Denisse se interesó en cómo siguió la historia entre ambos y preguntó: "¿En que quedaron, fingen demencia?". "Si obvio. Yo dije que estábamos charlando de la vida, ni en pedo lo voy a decir", aseguró Paloma.

Y admitió: "El está atrás de Rosi que no le da ni pelota. Pero no, nada, literal no pasó nada. Lo único un toqueteo y nada más. Ahí se terminó, después empezamos a hablar de la vida, me contó de su familia, las cosas que pasó”.

Se filtró el antes y el después de Paloma de Gran Hermano y explotaron las redes: "Cómo se arruinó"

En medio de las muchas críticas por el nivel de violencia dentro de la casa, este lunes Gran Hermano 2023 (Telefe) pegó un volantazo e hizo ingresar a cinco nuevos hermanitos para renovar el ambiente. Así, Paloma Méndez es una de las chicas nuevas, de la que rápidamente aparecieron fotos de su pasado que generaron todo tipo de comentarios.

Al entrar a la casa más famosa de la televisión, la joven de 21 años oriunda de la localidad de Martínez se presentó como fotógrafa y acompañante terapéutica.

Claro que tras su ingreso, los fanáticos del reality bucearon en las redes para buscar info de los nuevos hermanitos y el asombro al ver fotografías de Paloma apenas tres años atrás fue impactante. Sucede que el cambio en su rostro es notorio, donde se la puede ver con los labios más finos y sin tanto pómulo.

De esta manera, los usuarios no tardaron en llenar de comentarios filosos, directos y sin filtro los posteos de Paloma donde se la ve al natural. “Cómo se arruinó la cara”, “Se hizo los labios súper enormes y al parecer algo en los cachetes, antes era más bonita”, “Se puso Botox y se rellenó toda la cara”, “¿Por qué ahora está diferente?”, son sólo algunos de los muchos mensajes.

En tanto, algunos fueron más allá y hasta señalaron el extraordinario parecido que la nueva jugadora el reality de Telefe tenía, originalmente, con Nahir Galarza, la joven que asesinó a su novio -Fernando Pastorizzo- en 2017 en Gualeguaychú y desde ese entonces está presa tras ser condenada a prisión perpetua.