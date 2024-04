Roberto Castillo renunció a la defensa de Flor Moyano en la causa contra Juan Martino: los motivos

“Le comuniqué hace varios días mi decisión a Florencia y esperé el tiempo necesario para que ella pueda contratar a otro letrado que la asista durante el proceso”, concluyó.

Renuncia de Roberto Castillo a la defensa de Flor Moyano

A raíz de lo sucedido, Castillo también habló en Intrusos (América) y amplió: "Lo que sostiene el vínculo entre un abogado y su cliente es la confianza. No me puedo entrometer en creerle o no. El motivo, y lo puse en el escrito es pérdida de confianza de ambas partes por cuestiones ajenas al proceso. La relación cliente-profesional".

"No voy a ser el abogado que hable mal o deje mal parada a Florencia, entregué todo lo que pude al proceso, la acompañé de la mejor manera y, por una cuestión de confianza, ajena a cuestiones procesales, es que la notifico sobre que no voy a seguir adelante con la representación", expresó.

Se conoció un testimonio clave en la denuncia de Flor Moyano contra Juan Martino

Esta semana, Juan Martino reapareció en los medios y se defendió de la denuncia por abuso sexual que realizó en su contra Flor Moyano, a quien conoció cuando eran compañeros en El hotel de los famosos.

"No hubo ninguna situación de abuso. No había nada de incomodidad de ella, por suerte está grabado. Estábamos bien los dos", manifestó el modelo y actor en el programa de Flor de la V.

Este viernes, en A la tarde, Enzo Aguilar, ex figura de El hotel de los famosos, ratificó que él fue testigo de algunos de los hechos que llevaron a Flor a realizar la denuncia contra Martino.

"Ella decía sentirse incómoda en varias situaciones. No quería vivir ciertas situaciones, un toqueteo o estar en la cama acostada con él", afirmó el influencer.

Enzo dio su declaración en una Comisaría cuando Flor decidió denunciar a Martino. "Ella me había dicho que no quería tener relaciones sexuales con Juan", recordó Aguilar.

Al finalizar, el ex integrante de El hotel de los famosos dio su punto de vista sobre lo que vivió Flor en el reality. "Si yo te digo que no a algo y vos lo hacés, me pone en una situación incómoda", sentenció.