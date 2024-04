Marcelo Tinelli puso paños fríos a las críticas de Tini Stoessel: "No me puede..."

Acto seguido, Marcelo se refirió específicamente a la estrella pop: "La admiro mucho como cantante, como profesional. Sé por todos los problemas que ha pasado. Mis hijas la aman, ellas ya sabían del tema que iba a sacar. Tini habló con las dos más grandes".

"Me dijeron 'por favor, papá, ya está, ella necesita hacer esto, es un proceso que ella lo vivió'. Es totalmente entendible, lo vivió de esa manera y lo lamento. Me da pena porque yo la admiro profundamente como artista y le deseo lo mejor. No me puede enojar eso a mí", sumó.

También expresó: "Lo que quiero es que le vaya bien. Estamos orgullosos de ella de verla en cualquier lugar del mundo. Le deseo lo mejor, siempre. Y es muy amiga de mis hijas también, no podría estar mal con ella".

"Yo siempre digo que uno no se tiene que tomar las cosas de manera personal. Entonces cuando a uno le dicen algo, uno tiene que evaluar por qué lo está diciendo el otro, si habita más en esa persona que en uno", reflexionó el conductor del Bailando y agregó. "Si ella tuvo la necesidad de decirlo, sabrá por qué".

Por último, Tinelli confesó: "Hace bien que te la piquen un poco y en este caso mi relación con Alejandro está muy bien. No charlamos, pero nos hemos visto y dado un abrazo. Hemos hablado por teléfono por cosas del programa también”.

Embed

La interna familiar que reveló Marcelo Tinelli con sus hijas por Milett Figueroa

Marcelo Tinelli celebró su cumpleaños número 64 en Madrid, España, en la casa de Coti Sorokin y acompañado además de sus hijos: Cande, Mica, Lolo y su primo Luciano El Tirri.

En una charla con Marina Calabró, el conductor por qué sus hijas "no aprueban" su romance con Milett Figueroa, la modelo peruana con quien inició un romance a mediados del año pasado tras conocerse en el Bailando 2023.

Yanina Latorre habló con Marina en el pase de sus programas radiales en El Observador y allí la periodista de espectáculos confirmó que Mica y Cande, hijas del animador, no estarían del todo de acuerdo con el actual noviazgo de su padre.

Embed

"Se reía (Marcelo) y me decía que tenía una charla pendiente", sostuvo Latorre cuando le consultó al conductor por los rumores de crisis con Milett.

A lo que Marina amplió sobre el tema: "Te voy a decir lo que me dijo a mí: 'sigo de novio, lo que pasa es que Yanina no quiere a Milett, me la recontra bocha. Lo mío no es nada fácil, entre mis hijas y Yani me la pican’”.

Y continuó: "'Yo no elijo ningún novio de mis hijas, no corto ni pincho. Acá estamos comiendo con Cande, Mica, Coti y El Tirri. A Coti lo eligió Cande y yo amo lo que ella elija. A mí me tienen rodeada la manzana’”.

"¡Ay qué fácil es sacarse toda la culpa de encima!", reaccionó Yanina Latorre al instante. "La culpa es tuya según mi amigo Marce", le dijo entre risas su compañera de radio. Y la panelista de LAM sentenció: "Eso le debe decir a ella (Milett) porque ahora entiendo, ella está odiada conmigo".