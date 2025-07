Se supo el verdadero motivo por el que Benjamín Vicuña le revocó el permiso a la China Suárez

En medio de la controversia, Vicuña pidió públicamente que se detuviera la escalada mediática y solicitó comprensión para poder continuar con su vida cotidiana. “La verdad que lo único que les pido es que ojalá podamos desactivar esto”, indicó Vicuña, quien se mostró visiblemente afectado por la situación.

Por qué La China Suárez explotó contra Benjamín Vicuña

La China Suárez habló con Gustavo Méndez tras su tremendo comunicado contra Benjamín Vicuña y en Mujeres Argentinas (El Trece) el periodista dio a conocer el fuerte mensaje que la actriz le dejó sobre su expareja.

"Me dice la China Suárez ‘me voy unos días, tengo una reunión de trabajo’“, leyó el panelista y explicó: “Recuerden que le ofrecieron películas, eventos, desfiles, marcas y una serie allá, tienen varias ofertas, pero se va a reunir con una que es algo que está avanzando”.

“‘Voy a organizar todo este quilombo y vuelvo a buscar a mis hijos’”, sumó Méndez y detalló: “Y me pone un corazón, luego le pregunto, ¿qué pasó con el comunicado? y me dijo ‘me guardé tantas cosas, fui leal con Benjamín y que ahora me quiera cagar, me da por las pelotas’”.