Cuál es el mayor miedo de Benjamín Vicuña con Mauro Icardi por la China Suárez

La abogada Valeria Carreras, invitada a Secretos Verdaderos, detalló que Migraciones ya tiene alertas activadas y que cualquier viaje de menores al exterior requiere la autorización de ambos progenitores. Tanto Vicuña como Nicolás Cabré -padre de Rufina, la hija mayor de la China- tendrían que firmar ese consentimiento, lo cual complica los planes de la actriz.

Carreras señaló que el riesgo principal no es el viaje en sí, sino la posibilidad de una "radicación permanente". "No es lo mismo llevarlos a Chile por unos días que a Turquía con una pareja que vive allá. Acá se percibe una intención de mudanza, no de vacaciones", indicó la abogada en referencia a los temores de Vicuña.

Por su parte, la China Suárez aseguró en los últimos días que recurrirá a la Justicia para revertir la decisión de su ex y garantizar el derecho a compartir tiempo con sus hijos también fuera del país. Pero Vicuña parece decidido a no ceder, temiendo que el viaje sea el inicio de una separación geográfica prolongada o tal vez definitiva.

china suarez, mauro icardi y vicuña

La polémica del viaje de la China Suárez a Turquía con Nico Cabré y Benjamín Vicuña

El viaje de la China Suárez a Estambul para acompañar a Mauro Icardi en su regreso al Galatasaray generó conflictos con Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré, padres de sus hijos.

La actriz tenía la intención de viajar a Estambul con sus hijos Amancio y Magnolia, mientras que Rufina Cabré se uniría más adelante, una vez que concluyera sus compromisos escolares. No obstante, ante las versiones de un posible traslado definitivo a Turquía, el actor chileno anuló el permiso que le permitía a su ex pareja trasladar a los menores fuera del país sin restricciones legales. Cabré, se sintió identificado y habría tomado la misma decisión.

Así lo confirmó Marcela Tauro en Intrusos (América TV), donde explicó: “Tenían un poder firmado que regía hasta que la hija cumpliera 18 o 21 años. Por eso, cada vez que uno de los padres viajaba con la niña, solo debía notificar al otro, sin necesidad de firmar un nuevo permiso”.

“Me dicen que el problema es Turquía. Cabré no tiene una mala relación con la China, pero la situación le generó dudas. Se asesoró con varios abogados, incluso con uno recomendado por la familia de su pareja, Rocío Pardo. Además, tengo entendido que mantiene diálogo con Vicuña, quien lo asesora y lo acompaña en el proceso”, señaló la periodista.

Según explicó, el temor de Cabré radicaría en la posibilidad de que Suárez se instale de manera definitiva en Estambul, teniendo en cuenta la influencia que tendría Icardi en ese país. “Eso no quiere decir que no la va a dejar ir, pero por ahora Eugenia vuelve el 16 y Rufina cumple años el 18 de julio. Tengo entendido que el papá le está organizando el festejo acá”, agregó.

La periodista también reveló un dato clave: “Me dijeron que un escribano ya revocó el permiso que Cabré y la China tenían para que su hija viajara. A partir de ahora, ambos deberán firmar una autorización específica cada vez que Rufina salga del país, indicando los días del viaje”.

Por último, la conductora de Infama (América TV) anticipó que la carta documento con la revocación formal del permiso podría llegar el lunes 14 de julio al domicilio porteño de Suárez, en sintonía con la postura adoptada por Vicuña.