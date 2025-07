El fuerte pedido de la hija de María Fernanda Callejón a la actriz y Ricky Diotto

Embed

“Eso no significa retroceder en nada de lo que tiene que ver con lo que ya está judicialmente presentado. Yo lucho por los derechos de mi hija, eso ya lo saben”, indicó la actriz.

Parte de su decisión de no hablar de su vida privada radica en que sufrió mucho daño. “Vos, Chiqui, siempre tuviste mucho respeto, incluso cuando preguntás cosas que la gente quiere saber y yo eso lo entiendo. Pero me pasa que he sido maltratada por mujeres de la televisión y eso a mí me hizo mucho daño”, dijo Callejón.

Y añadió: “Me han castigado mucho, sobre todo LAM, pero los medios en general. Tienen, creo yo, algo muy personal conmigo”.

Tras contar que se separó de su ex, con quien mantuvo una relación de dos años, María Fernanda Callejón sentenció: “Me considero una mujer de mi tiempo. Cuando sos sumisa y querés complacer a todo el mundo te olvidás de vos. Si yo vivo sirviendo a todo el mundo, tratando de complacer, me olvido de mí. Tengo que priorizarme a mí y a mi hija”.

Revelan la tremenda teoría que trascendió sobre la relación de Ricky Diotto y Delfina Gerez Bosco

La separación de María Fernanda Callejón y Ricky Diotto sigue generando repercusiones. Mientras la actriz confirmó que puso fin a su vínculo con el exfutbolista Fernando Gamboa, en Puro Show (El Trece) aseguraron que, para Diotto, el panorama sentimental es distinto.

Fernanda Iglesias contó en ese momento que el músico podría volver a apostar al amor con Delfina Gerez Bosco, de quien se distanció a comienzos de este año en medio del conflicto judicial con Callejón.

“Del lado de Diotto, se viene una reconciliación. Anoten”, expresó la periodista, y Carolina Molinari sumó su teoría sobre esta relación.

“Para mí nunca se separó Diotto. Fue una estrategia como para calmar un poco las aguas y que haya como un frente menos abierto”, añadió la panelista.

Ricky Diotto y Delfina Gerez Bosco optaron por alejarse en medio de la batalla judicial que el músico mantiene con Callejón. Según comentaron en Puro show, la ruptura fue real, ya que apareció una mujer que aseguró que Ricky le escribía para concretar encuentros. Sin embargo, la buena relación entre ambos persiste y, en la actualidad, mantienen un diálogo fluido.