Quién es el hijo de Daniela Cardone y el motivo por el cual prefirió tener un bajo perfil

Hijo de Daniela Cardone

El hijo del cirujano plástico Rolando Pisanú reveló por qué eligió diferenciarse de su mamá. "Mi madre no está volcada totalmente a la actuación. Hizo otras cosas. Hizo de todo. ¿Qué decirte? Es muy bohemia, muy viviendo cada momento de la vida”, justificó el actor que protagoniza Incidente en Vichy en Espacio Callejón.

Además, cuando Karim destacó la contraposición con su madre, Junior dijo: “Totalmente. Y yo fui creciendo y me fui por otro lado. Seguramente en mi infancia hubo episodios que me marcaron. La exposición de los 90’ fue muy fuerte. Entonces me volqué para otro lado”, explicó.

"Mi madre se vino del sur, sola, y la remó y la remó. Arrancó con el modelaje, la alta costura y después empezó a hacer un poco de todo. La vida te va marcando y seguro que algo en mí, una semillita de mi abuela me dejó, para decir: ‘Yo voy por acá’”, señaló.

“Mi hermana también me inculcó algunas cosas. Después ella se hizo más comercial. Ella me presentó a Helena Tritek con quien hago un ciclo de poesías de Borges y estoy trabajando hace mucho tiempo. (…) Me la presentó y yo me quedé aferrado a ella, estudiamos los textos, los libros, son regalos de la vida", aseguró.

Asimismo, el joven reveló por qué su madre embalsama a sus gatos fallecidos. “Ya le quedan más gatos embalsamados que vivos. Falleció mi abuela y ella tenía muchos gatos persas de ojos celestes y mi abuela tenía ojos celestes”, confesó.

“Ella vinculó: fallece mi abuela, fallece el gato, y al toque y dijo: “No lo puedo enterrar”. Arrancó con uno y ahora son seis los que tiene exhibidos”, dijo Junior, que no se asusta por esto. “Viví tantas cosas con mi madre que, que tenga 6 gatitos embalsamados es lo de menos”, concluyó.

Cuál fue el momento más difícil de Daniela Cardone

En 2022, Daniela Cardone fue invitada al programa LAM (América TV), el conductor Ángel de Brito compartió al aire imágenes de la segunda temporada del reality de Pampita, donde habla de la muerte de su hija Blanca.

Después de ver imágenes del programa, las angelitas debatieron al aire sobre el conmovedor testimonio de la modelo sobre la partida de la pequeña, quien falleció el 8 de septiembre de 2012 a los 6 años a causa de una neumonía hemorrágica en Chile.

Ahí fue cuando Daniela Cardone abrió su corazón y por primera vez recordó que ella atravesó por una hecho similar al que vivió Pampita.

"Lleva mucho tiempo poder entender la pérdida de un hijo. ¡Crees que te morís! ¡Es muy fuerte! Después de Junior, mi primero hijo, al año, yo perdí un bebé. Nació antes de tiempo y vivió un día", reveló la ex modelo.

Y contó cómo le costó asimilar el durísimo golpe: "Yo no lo podía creer. Fue tremendo. Tenés que seguir adelante y tenés que estar fuerte. Mi mamá, mis amigos y mis hijos que ayudaron porque yo estaba como ausente".

Por último, Daniela Cardone aseguró que su hijo está por siempre en su corazón. "Es un ángel que está siempre con vos", sentenció con mucha entereza.