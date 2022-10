Tamara Báez estalló de furia por el bozal legal de L-Gante: "Te odio"

tamara-baez-l-gante-foto-besos.jpg

"Tengo mucha bronca. No van a poder ver más a Jami. No van a poder ver crecer a mi hija. No voy a poder presumir la hija hermosa que tengo, a la que cuido todos los días, las 24 horas, yo sola, como vengo haciendo desde hace un año", sostuvo.

tamara baez contra lgante.jpeg

"Arreglá lo de la cuota alimentaria, que la estoy manteniendo sola. Sos injusto. Y decís ¿'batalla ganada'? Cuando soy la madre de tu hija, ¿de qué batalla hablas? Te odio, sos una mentira. Nos usaste para pintar una familia perfecta. Todo lo que sube, baja, acordate hdp. Me seguía haciendo la vida imposible, basura", sentenció.

El fuerte descalificativo que usó L-Gante para mencionar a Mauro Icardi

Mauro Icardi hizo un vivo en sus redes sociales para enfrentar los rumores y chimentos en su separación con Wanda Nara. El futbolista del Galatasaray se refirió a L-Gante y al músico de cumbia 420 no le gustó nada.

Entonces, cuando le preguntaron qué opinaba al respecto del ¿ex? de Wanda, el artista deslizó: "Es un pobre pibito", según contó Pampito en Mañanísima, Ciudad Magazine.

Al parecer, según sus íntimos, el músico "está re enganchado con Wanda Nara", agregó el panelista de Carmen Barbieri.

En su descargo, Icardi había dicho: "L-Gante usó bien sus palabras para dar de que hablar y colgarse de todo esto… que le está viniendo bien, también con una canción y con todo lo que sigue".

"También les voy a contar que está haciendo un video en Santa Bárbara. No vamos a comentar nada de eso porque no es nuestro modo de vida y nuestro modo de ver las cosas. No es lo que quiero para mis hijos y mis hijas", continuó.

"El cantante puso que estaban en otro lado y la verdad es que están en Santa Bárbara. El video es un poco ridículo. Nunca quise hablar del tema, pero la verdad es que ya toca".