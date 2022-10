Se filtró otro mensaje de los hijos de Wanda Nara contra L-Gante

En cambio, Constantino fue por más. Según rescató LAM, América, el jovencito no se pudo contener y decidió opinar en el vivo del padre de sus medias hermanas Francesca e Isabella. “We hate cantante”, escribió Coki en los comentarios en inglés que traducido quiere decir "Nosotros (por todos los hermanos) odiamos al cantante".

Si bien Wanda tiene pensado colaborar con el inicio de Gran Hermano en nuestro país y prolongar su estadía, la rubia volverá en las próximas horas a Turquía para reencontrarse con sus hijos y mantener una charla con su ¿ex?.

Tras la publicación contra L-Gante, Valentino -el hijo de Wanda Nara- dejó la casa de Mauro Icardi en Estambul

Valentino López, el hijo de Wanda Nara con Maxi López, tomó su postura en medio de la escandalosa separación de su mamá con Mauro Icardi. El adolescente de 13 años desaprobó lo que está haciendo la empresaria en nuestro país.

Valentino decidió expresarse a través de sus redes sociales y apuntar contra L-Gante, el cantante que se rumorea que estaría teniendo un affaire con Wanda, a quien tildó de “payaso” en su redes.

Luego de esto, y del vivo que hizo Icardi desde su casa de Turquía, se conoció un video de Valentino dejando el país. El joven futbolista compartió un video donde se lo puede ver luciendo un traje y con una valija con ruedas en su mano derecha.

“Los campeones de América van acá, mirá”, se la escucha decir a una mujer, mientras Valentino continúa firme con su paso. Delante de él, su hermano Benedicto también lleva un carry on y una mochila. Se van de viaje por cuestiones futbolistas.

“See you in a few days Estambul (Nos vemos en unos días Estambul)”, escribió el hijo mayor de Maxi López mientras mostraba la ruta, confirmando el viaje.