La reacción de Ximena Capristo al pícaro comentario de Gustavo Conti a la China Suárez

Sorprendida, Yanina le retrucó: “¿Te estás haciendo la boluda?”. A lo que Capristo respondió, sincera: “No, es que no lo vi, pero no me molesta que él le comente cosas a los demás”.

El debate comenzó a tomar otro color y Majo Martino se sumó con un pícaro comentario: “Para mí le tiró onda para integrarla a la pareja”. Ximena recogió el guante y entre risas, respondió: “Ah bueno, no estaría mal”.

Sin embargo, a la que no le gustó ni medio fue a Yanina, que desde el comienzo le pareció de mal gusto el mensaje a una de las mujeres más polémicas del espectáculo: “Te digo que no es normal que los maridos estén hablándole a la China”, opinó, y explicó la reacción que tendría si su marido Diego hiciera lo mismo: “Le corto los diez dedos porque me deja como una pel*tuda. A ver, que es perfecta lo sabemos todos, pero es muy de pajer* hacer eso”.

El enojo de la "Negra" nunca llegó. Por el contrario, siguió justificando que lo hecho por su marido no tenía nada de malo y hasta destacó los atributos de Suárez: “Sí, pero es una mujer hermosa, no me parece que esté mal que lo diga". Al parecer, ambos comparten la misma opinión sobre Eugenia, y es algo que ya fue hablado puertas adentro. "Tranquilos, Capristo también opina que la China es hermosa", respondió Gustavo a algunos usuarios que repudiaron lo dicho.

Ximena cerró el tema con humor, pero con firmeza: “Prefiero que lo haga en público y no que le mande un mensajito por privado", sentenció. Finalmente, cuando le sugirieron que le devolviera el gesto escribiéndole a Mauro Icardi, la panelista estalló en risas: “¿Y qué le puedo poner a Icardi? ¡Puede ser mi hijo!”.

Como se observa, el posteo de la pareja del futbolista alcanzó 374 mil likes, más de 18 mil comentarios, fue compartido 20 mil veces y guardado más de 500 veces. Una verdadera figura de las redes.

La pista que encendió los rumores de compromiso entre la China Suárez y Mauro Icardi

Tras la llegada de Mauro Icardi y la China Suárez a Turquía, comenzaron a surgir versiones en los medios locales que señalan a la actriz como la posible “prometida” del futbolista.

Ambos estarían disfrutando de su romance en suelo turco. Lo que al principio parecía una relación pasajera -e incluso, para muchos, una provocación dirigida a Wanda Nara- fue tomando fuerza hasta convertirse en una historia de amor que no deja a nadie indiferente: genera tanto elogios como controversias.

El lunes 7 de julio, la pareja aterrizó en Estambul, y todo indica que esta visita habría marcado un nuevo capítulo en su vínculo. Dos detalles clave refuerzan la teoría que fue dada a conocer en A la Tarde (América TV) por Luis Bremer.

"Hay sitios de información en Turquía que aseguran que la China Suárez es la prometida de Mauro Icardi. Se habla de entrevistas laborales vinculadas a campañas publicitarias y proyectos artísticos, además de averiguaciones en escuelas internacionales que enseñan inglés, castellano y turco, con el objetivo de inscribir a sus hijos", detalló el periodista.

China Suárez y Mauro Icardi

Bremer también reveló la fuente y un detalle clave que refuerza los rumores de compromiso: "La página es Fanatik. Al mismo tiempo, ellos publican fotos desde la casa en la que él vivía con Wanda. En una imagen, ella aparece con un anillo en la mano derecha. Cuando uno se compromete, lo lleva ahí; y cuando se casa, lo pasa a la izquierda", explicó.

Finalmente, proyectó lo que podría pasar en el corto plazo: "Si hay un casamiento y ya hay trabajos para ella allá, ¿quién va a impedir que se radique en Estambul?", lanzó, dejando la puerta abierta a una mudanza definitiva.