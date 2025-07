Morena Rial sorprendió con un filoso consejo para la China Suárez en medio de su escándalo mediático

No hay duda alguna de que a pesar de su pretensión de bajo perfil, desde hace meses Eugenia La China Suárez está en el ojo de la tormenta mediática por su polémico romance con Mauro Icardi, al que ahora se sumaron una serie de conflictos con sus ex y padres de sus hijos, los actores Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré, quienes no estarían de acuerdo en que se lleve a Rufina, Magnolia y Amancio a Turquía.