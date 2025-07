El inesperado "like" en una foto en bikini de la China Suárez desde Estambul que sorprendió a todos

Y como después de la intempestiva decisión del chileno la actriz no tuvo más remedio que irse del país sin sus hijos no sin antes publicar un furioso posteo en el que destrozó al ex de Pampita, no sólo llamándolo mal padre sino también hablando de sus supuestas adicciones, ante el rumor de una medida similar por parte de Cabré muchos infirieron que el vínculo con éste y su pareja también se habría resquebrajado en las ultimas horas.

Así las cosas, este gesto por parte de Pardo no hace más que esclarecer la situación y dar por sentado que Suárez sigue manteniendo la mejor de las relaciones con el padre de la mayor de sus hijas. Entonces ¿habrá revocado efectivamente el poder para que Rufina viaje a Estambul? Eso, claramente, sólo el tiempo lo dirá.

China Suárez en bikini en Turquía

Morena Rial se metió en el escándalo de la China Suárez y lanzó un filoso consejo

Aunque dice que quiere mantener el perfil bajo, Eugenia “la China” Suárez volvió a quedar en el centro de la escena. Su romance con Mauro Icardi, los conflictos judiciales con Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré, y su reciente viaje sin sus hijos a Turquía la pusieron otra vez en el ojo de la tormenta. Y como era de esperarse, las redes estallaron con opiniones a favor y en contra de la actriz.

Pero lo que nadie esperaba era que Morena Rial se sumara al escándalo con su estilo frontal y sin filtro. Fiel a su costumbre, Morena Rial habló desde sus Stories de Instagram y lanzó frases picantes sobre la China, Yanina Latorre, Eugenia Tobal y hasta ofreció ayuda legal.

En medio de las repercusiones por el explosivo posteo de Suárez contra Vicuña —donde lo acusó de mal padre y deslizó referencias a sus supuestas adicciones—, la hija de Jorge Rial no se quedó afuera del debate. “Ahora se sumó Tobal, jaja. Falta que se meta Piñón Fijo, El Castigador...”, ironizó, haciendo referencia al like que Tobal le dio a un comentario burlón contra la China.

IG Morena Rial 2

Pero eso no fue todo. Alguien le preguntó si creía que la China merecía el nivel de hostigamiento que está recibiendo y Morena sorprendió con un consejo inesperado: “Juicio a todas tiene que hacer. Que llame a mi abogado, el mejor: Alejandro Cipolla”, disparó, metiendo a su propio letrado en la novela.

IG Morena Rial 3

Mientras la China enfrenta frentes abiertos con dos ex parejas, un futbolista internacional y una opinión pública cada vez más dividida, Morena Rial volvió a decir presente con su sello personal: polémica, sarcasmo y abogados listos para entrar en acción.