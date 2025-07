Wanda Nara reveló el ejemplar gesto que tuvo Maxi López con ella en el momento más difícil de su vida

maxi lopez wanda nara 2.jpg

Además, redobló la apuesta y contó que intenta que López esté presente en cada momento por el bien de los chicos, y que la distancia física no se note, a pesar de los kilómetros que los separan. "Tenemos chats con cada uno de ellos y hablamos todos los días por los chicos. A pesar de la distancia yo lo hago participar en todo. Muchos años hablé a escondidas, hoy hacemos video llamada cuando cenamos para que los chicos lo sientan en casa", explicó al interesado en la red social.

Wanda Nara volvió a quedar en el ojo de la tormenta luego de no cumplir con la intimación de la Justicia, que obligaba a que sus hijas menores comiencen un tratamiento psicológico con profesionales designados por el juzgado. Esta desobediencia podría traer fuertes consecuencias legales.

La información fue brindada por el abogado Mauricio D'Alessandro en DDM, el magazine que conduce Mariana Fabbiani en las tardes de América TV. "Está intimada por el juez a iniciar el tratamiento psicológico de las menores con las psicólogas designadas por el juzgado al efecto. Sin embargo, pese a la intimación, Wanda no cumple", señaló.

"En el juzgado están muy molestos, porque se demoró el inicio de una intimación judicial. Todo esto ocurre en el marco de la causa de restitución internacional, en la que Wanda aún tiene un expediente pendiente que recién comienza. Es un verdadero escándalo", agregó D'Alessandro.

Además, detalló la información: "¿Por qué Wanda no cumple? Porque sostiene que, al no tener las chicas una cobertura médica prepaga, no tiene forma de continuar con el tratamiento psicológico. Y directamente no las llevó".

Sin embargo, en el estudio televisivo surgió una contradicción: algunos recordaron que, tiempo atrás, se había dicho que Wanda quería llevar a las nenas a terapia y que Icardi no le daba el permiso.

"Ella planteaba que quería llevarlas a terapia y que él no autorizaba. Pero cuando fui a chequearlo, me confirmaron que el permiso está dado desde hace meses para que Wanda las lleve. Entonces digo... parece que al final ella no quiere llevarlas, no entiendo", explicó el letrado, con evidente desconcierto.

Luego de analizar en voz alta la situación, concluyeron que esta aparente rebeldía por parte de Nara podría tener un trasfondo legal: "Esto puede ser algo técnico, un planteo de los abogados. Como decir que no pueden asistir al psicólogo porque no tienen obra social, para no afectar el reclamo por la cuota alimentaria", señalaron, en referencia al conflicto económico que la mediática mantiene con el futbolista desde el verano.